Nissan obniża prognozy zysku o 70%

Nissan ponownie obniżył swoje prognozy rocznych zysków operacyjnych, redukując je tym razem o 70% do poziomu 150 miliardów jenów (ok. 975 milionów dolarów), co jest kolejną korektą w tym roku po wcześniejszym spadku o 17%. W drugim kwartale roku finansowego zyski operacyjne zmalały o 85% do 32,9 miliarda jenów, co znacząco odbiegało od prognoz rynkowych wynoszących 66,8 miliarda jenów.

Prezes Nissan Motor, Makoto Uchida, zaznaczył, że firma podejmuje kroki, by uczynić swoje struktury bardziej elastycznymi i odpornymi na zmiany rynkowe, co obejmuje także reorganizację kierownictwa. Uchida podkreślił, że te działania nie oznaczają redukcji działalności firmy.

Nissan odnotował spadki sprzedaży na kluczowych rynkach zagranicznych. W pierwszej połowie roku finansowego globalna sprzedaż zmniejszyła się o 3,8% i wyniosła 1,59 miliona pojazdów. Szczególnie trudna okazała się sytuacja w Chinach, gdzie sprzedaż spadła o 14,3%, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie Nissan sprzedał o blisko 3% mniej pojazdów (około 449 tys. sztuk). Słabsze wyniki sprzedaży w USA tłumaczone są wzrostem popytu na pojazdy hybrydowe, co sprawia, że oferta Nissana pozostaje w tyle za konkurencją, która lepiej odpowiada na potrzeby tego segmentu.

Firma dołączyła do grupy producentów zmagających się z wyzwaniami w Chinach, gdzie na rynku pojazdów elektrycznych rośnie przewaga miejscowych producentów. Podobne trudności odczuwa również Honda, która zanotowała niespodziewany spadek zysku operacyjnego o 15% w drugim kwartale, co wywołało negatywne reakcje inwestorów, spadek cen akcji o 5% i wzrost obaw co do przyszłości firmy.

Mimo trudnych wyników Nissana, jego akcje na tokijskiej giełdzie zakończyły dzień wzrostem o 2,2%, podczas gdy indeks Nikkei 225 spadł o 0,25%.

Źródło: Fakt/Reuters