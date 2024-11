Radykalny zakaz snusów? Minister zdrowia zapowiada rewolucję!

O tym, że MZ pracuje nad projektem, który będzie zakazywał wprowadzania do obrotu i handlu woreczków z nikotyną syntetyczną szefowa resortu informowała w październiku w wywiadzie dla. "Chcemy wprowadzić całkowity zakaz ich sprzedaży. Chciałabym, żeby projekt był gotowy jeszcze w tym roku" - mówiła wówczas.

W piątek ministra była pytana w TVP Info o snusy nikotynowe, którą są w Polsce stosowane przez młodzież. Snusy to woreczki z dawką nikotyny większą, niż w zwykłym papierosie, umieszcza się je w jamie ustnej, między wargą a dziąsłem, gdzie substancje są uwalniane. Minister Leszczyna przyznała, że "jest to problem".

"Tradycyjne snusy to jest woreczek z tytoniem. Jest on zakazany w dyrektywie unijnej i u nas też jest zakazany. (...) Mówimy o woreczkach z syntetyczną nikotyną, które znowu się pojawiły. W ustawie, nad którą pracujemy, będą one zakazane, bo to może być tylko produkt medyczny" - powiedziała Leszczyna.

"Nikotyna jest na przykład w gumie do żucia, która jest produktem medycznym, sprzedawanym tylko w aptekach" - dodała.

Dopytywana, kiedy Sejm zajmie się projektem ustawy, szefowa MZ powiedział że wiele zależy od konsultacji. "Proces legislacyjny po prostu trwa" - powiedziała.

Powtórzyła jednak, że "woreczki z syntetyczną nikotyną będą zakazane".

red./PAP