ERGO Hestia na festiwalu Inside Seaside 2024

Tegoroczna edycja Inside Seaside zgromadziła wielu polskich i zagranicznych muzyków. Na ERGO Hestia Theatre Stage pojawią się takie gwiazdy jak USO 9001, Spięty, Kevin Morby, RY X, Kasia Lins, Hania Rani, Daði Freyr czy Kerala Dust.

Oprócz atrakcji muzycznych, festiwal będzie wypełniony wydarzeniami skierowanymi do miłośników sztuk wizualnych. ERGO Hestia organizuje wernisaż wystawy Kruchość by Artystyczna Podróż . To finał konkursu odbywającego się pod patronatem ERGO Hestii i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Uczestnicy zobaczą najlepsze prace spośród wszystkich zdjęć wykonanych smartfonem.