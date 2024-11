5 gadżetów do smart home, które ułatwią codzienne życie

W codziennym ferworze obowiązków, biegania z pracy do domu i opieki nad dziećmi coraz trudniej znaleźć czas na podstawowe obowiązki domowe. Jednocześnie chcielibyśmy zadbać o lepszą jakość życia i bezpieczeństwo. Sprzęty Xiaomi pozwolą z powodzeniem uczynić życie łatwiejszym i zadbać o zdrowie. Co ważne, urządzenia Xiaomi pozwalają stworzyć w mieszkaniu system smart home, co znacznie ułatwia sterowanie nimi. Jak stworzyć taki system i jakie urządzenia mogą pomóc w codziennym życiu?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

- jak zadbać o lepszą jakość życia dzięki urządzeniom zintegrowanym w systemie smart home,

- jakie urządzenia smart home pomogą zadbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo bliskich.

Zanim zaproponujemy konkretne urządzenia do smart home, wyjaśnijmy, czym jest ten system. Smart home pozwala na zdalne sterowanie urządzeniami i ustawienie ich funkcji w taki sposób, by znacznie ułatwiały codzienne obowiązki i zapewniały bezpieczeństwo. Dzięki smart home możemy zarządzać działaniem robota sprzątającego, kamery zewnętrznej, kamery wewnętrznej, inteligentnej wagi łazienkowej, oczyszczacza powietrza lub nawilżacza. Dzięki temu każde z tych urządzeń będzie pracowało we właściwym czasie i dbało o jakość życia. Wystarczy nam do tego komputer, smartfon lub tablet.

Smart home a ułatwienia w codziennych obowiązkach i zdrowy styl życia

Do systemu smart home możemy bez problemu podłączyć Do systemu smart home możemy bez problemu podłączyć robot sprzątający , który dzięki ustawieniom posprząta dom nawet wtedy, gdy nas w nim nie ma. Wystarczy zaprogramować czas, w którym ma się uruchomić, i powierzchnię, którą ma posprzątać. Gdy spieszymy się do pracy, możemy w trakcie dojazdu ustawić odkurzanie kuchni, gdzie zostały okruszki na podłodze — odkurzacz automatyczny je usunie. Inne sprzęty smart home to np. oczyszczacz powietrza i nawilżacz powietrza, które zadbają o odpowiednią jakość i czystość powietrza oraz wilgotność, gdy tego najbardziej potrzebujemy. Dzięki specjalnym czujnikom oba urządzenia sprawią, że w domu będzie nam się oddychało lepiej, a długofalowo zadbamy o zdrowie. Innym ciekawym urządzeniem, które pozwoli zadbać o zdrowy styl życia, jest inteligentna waga łazienkowa, która także może być elementem smart home. Dzięki informacjom pobieranym przez urządzenie możemy w pełni kontrolować masę ciała, ilość tkanki tłuszczowej i inne parametry. To pozwala dokładnie zaplanować sposób odżywiania i ćwiczenia. W połączeniu z czystym domem oraz odpowiednio nawilżonym i oczyszczonym powietrzem, będziemy czuli się zdrowo przez cały rok.

Smart home a troska o bezpieczeństwo

W poprzednim akapicie omawialiśmy ciekawe urządzenia od Xiaomi, które pozwalają dbać o zdrowy styl życia, ale co z bezpieczeństwem? Xiaomi także tu przychodzi z pomocą. Do systemu smart home możemy dołączyć kamerę zewnętrzną Xiaomi lub kamerę wewnętrzną Xiaomi. Oba urządzenia są zaawansowane technologicznie i umożliwiają dbanie o mienie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. W poprzednim akapicie omawialiśmy ciekawe urządzenia od Xiaomi, które pozwalają dbać o zdrowy styl życia, ale co z bezpieczeństwem? Xiaomi także tu przychodzi z pomocą. Do systemu smart home możemy dołączyć kamerę zewnętrzną Xiaomi lub kamerę wewnętrzną Xiaomi. Oba urządzenia są zaawansowane technologicznie i umożliwiają dbanie o mienie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Kamera zewnętrzna Xiaomi jest ona odporna na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy skrajne temperatury. Jest także odporna na uszkodzenia mechaniczne, a jej dyskretny wygląd nie rzuca się w oczy osobom postronnym, jednocześnie odstraszając potencjalnych intruzów i informując, że dom jest zabezpieczony. Kamery mają czujnik ruchu oraz możliwość obrotu, aby można było zarejestrować niechcianych gości wokół domu. Zapis z kamer jest przechowywany na karcie SD lub w chmurze. Możemy także zdalnie sterować urządzeniem, aby wiedzieć, co dzieje się w domu.

Z kolei kamera wewnętrzna Xiaomi pozwoli nadzorować co dzieje się w domu podczas naszej nieobecności. Idealnie sprawdzi się jako urządzenie kontrolujące np. ekipę remontową czy osoby opiekujące się dzieckiem, co do których mamy wątpliwości. Te kamery są na tyle dyskretne, że można ukryć je przed wścibskimi oczami osób postronnych i mieć wgląd w to, co dzieje się w domu.

Mamy nadzieję, że te 5 urządzeń Xiaomi pozwoli ci stworzyć idealny system smart home, w którym poczujesz się komfortowo i bezpiecznie.