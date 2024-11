Szef MON: przekazaliśmy Ukrainie tyle sprzętu wojskowego, ile było możliwe

Doszliśmy do takiego momentu, że przekazaliśmy Ukrainie tyle sprzętu wojskowego, ile to było możliwe - powiedział w czwartek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem, niesprawiedliwa jest krytyka Polski ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Kosiniak-Kamysz był pytany w czwartek na konferencji prasowej o zapowiadane przez niego na przyszły tydzień przedstawienie informacji nt. polskiej pomocy Ukrainie. To odpowiedź na ostatnie wypowiedzi przedstawicieli ukraińskich władz - w tym prezydenta Wołodymyra Zełenskiego - krytykujące Polskę m.in. za brak decyzji o kolejnych transzach wsparcia, jak np. przekazania kolejnych myśliwców MiG-29.

Szef MON podkreślił, że niejako uprzedzając "niesprawiedliwe słowa Zełenskiego, które padły wobec Polski", przed kilkunastoma dniami przygotował dla przedstawicieli rządu zasiadających w Komitecie Bezpieczeństwa, prezentację ukazującą polskie zaangażowanie w pomoc Ukrainie.

"Pokażemy to, co nie jest oklauzulowane, pokażemy nasze zaangażowanie. Raport to pewnie jest za duże słowo, to jest prezentacja, dotycząca polskiego zaangażowania, zarówno naszego rządu i naszych poprzedników" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska przekazała stronie ukraińskiej "tyle sprzętu ile to było możliwe". Dodał, że granicą przekazywania uzbrojenia zawsze dla niego było bezpieczeństwo państwa polskiego. "Dzisiaj stawianie przez stronę ukraińską wniosków - czemu nie przekazujecie kolejnych samolotów czy innego sprzętu - jest nieuprawnione, bo my doszliśmy do takiego momentu, w którym przekazaliśmy wszystko co możliwe" - oświadczył szef MON.

