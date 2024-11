Wiktor Dyduła wystąpi w maju podczas Kortowiady 2025!

Wiktor Dyduła po raz pierwszy wystąpi na kortowiadowej scenie!

Wiktor Dyduła to młody i bardzo utalentowany wokalista, którego szersza publiczność poznała, gdy dotarł do finału jednego z polskich talent show. Jego koncerty to wypełnione energią i gitarowymi brzmieniami pop-rockowe kompozycje, w których warstwa liryczna zatrzymuje i skłania do refleksji. Poza niewątpliwym talentem wokalnym mocną stroną Wiktora Dyduły są zdolności kompozytorskie oraz wyjątkowa charyzma, dzięki czemu wypracował sobie własny, charakterystyczny styl - zarówno w muzyce, jak i wizerunkowo. Mimo dość krótkiego stażu na polskiej scenie muzycznej ma na koncie kilka hitów - utwór „Tam słońce, gdzie my” podbił listy przebojów największych rozgłośni radiowych i został odsłuchany 10 milionów razy na samym Spotify.

Warto być na bieżąco z kortowiadowymi newsami



W tym miesiącu możemy spodziewać się ujawnienia jeszcze jednego artysty, co nastąpi dokładnie 21 listopada w samo południe. Podobnie jak w przypadku poprzednich ogłoszeń użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację kortowiadową dowiedzą się, kto dołącza do line-upu imprezy nieco wcześniej. Organizatorzy zapewniają, że mają do przekazania jeszcze więcej informacji ważnych dla uczestników Kortowiady, więc warto zarówno zainstalować dostępną w App Store oraz Google Play aplikację, jak i śledzić newsy pojawiające się na profilach w mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej.

Druga pula karnetów nadal jest dostępna

Wszyscy zainteresowani nadal mogą kupić karnet z drugiej puli, która będzie dostępna do 5 grudnia lub do wyczerpania, ponieważ podobnie jak poprzednia oraz następne jest ona limitowana. Karnety są dostępne pod adresem: www.bilety.kortowiada.pl oraz na platformie Going. oraz Empik Bilety, a także stacjonarnie w salonach Empik.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.

Sponsorem Głównym wydarzenia jest Perła – Browary Lubelskie S.A.

Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Wirtualna Polska, Eska, Eska Rock, Eska 2, o2, Going. MORE, olsztyn.com.pl, TKO, Radio UWM FM, Gazeta Olsztyńska, Made in Warmia & Mazury oraz TVP Olsztyn.