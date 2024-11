Statystyki zaczynają się od Ciebie!

Biorąc udział w badaniach ankietowych GUS, masz wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Twoje odpowiedzi to Twój wkład w rozwój Polski, więc #LiczymyNaCiebie! Kiedy podejmujesz ważne decyzje, szukasz oparcia w wiarygodnych i aktualnych informacjach. Takich danych, od ponad stu lat, dostarcza Ci statystyka publiczna, bo #LiczymyDlaCiebie

Jak realizowane są badania ankietowe?

Badania ankietowe to jeden z rodzajów badań statystycznych, które realizujemy w oparciu o Program

Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok. Gospodarstwa domowe oraz rolne wybierane

są do badania w drodze losowania. Gdy Twoje gospodarstwo zostanie wylosowane do udziału w badaniu,

otrzymasz pocztą list zapowiedni Prezesa GUS. Następnie skontaktuje się z Tobą ankieter, który przeprowadzi

wywiad osobiście lub telefonicznie. W niektórych badaniach możesz wziąć udział online.

Co się dzieje z podanymi danymi i jak są chronione?

Wszystkie przekazane przez Ciebie dane objęte są tajemnicą statystyczną. Oznacza to, że informacje

o gospodarstwie domowym i jego członkach mogą być wykorzystane wyłącznie do opracowań, zestawień

i analiz statystycznych. Publikowane zestawienia obejmują zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne

odpowiedzi respondentów.

Dlaczego Twój udział jest ważny?

Gdy opisujesz nam sytuację swojego gospodarstwa uczestniczysz w tworzeniu oficjalnych statystyk.

Te statystyki pozwalają na śledzenie zmian w gospodarce oraz społeczeństwie. Na ich podstawie

rząd, samorządy, przedsiębiorcy podejmują decyzje związane np. z pracą, edukacją, opieką społeczną

i zdrowotną. Poprzez udział w badaniach ankietowych, masz więc wpływ na zmiany zachodzące w

najbliższym otoczeniu.

Kim jest ankieter statystyczny i jak sprawdzić jego tożsamość?

Ankieter statystyki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie

danego województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową wraz z upoważnieniem do

prowadzenia badań ankietowych.

W przypadku wątpliwości

możesz także zadzwonić

na numer Infolinii

Statystycznej: 22 279 99 99



Tożsamość ankietera możesz

sprawdzić wchodząc na stronę:

badania-ankietowe.stat.gov.pl

w zakładkę -> Sprawdź tożsamość

ankietera