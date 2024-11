"Horyzont Jaroty" - osiedle wśród pięknego krajobrazu

Olsztyn jest miastem, które zachęca do zamieszkania. Infrastruktura, przyjazna mieszkańcom, nowoczesne zagospodarowanie terenów, zróżnicowana oferta edukacyjna oraz ogromne możliwości rozwoju zawodowego. To sprawia, że popyt na nowoczesne nieruchomości, położone w atrakcyjnych lokalizacjach to doskonały wybór do zamieszkania oraz jako inwestycja. Nowe osiedle mieszkaniowe "Horyzont Jaroty" zdecydowanie wpisuje się w wymagania w zakresie położenia oraz funkcjonalności zabudowy.