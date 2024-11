Zaglądamy do budynku nowego dworca kolejowego w Olsztynie. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Budowa nowego budynku dworca Olsztyn Główny wydaje się być na ostatniej prostej. Nasz fotoreporter zajrzał na plac budowy oraz do wnętrza dworca kolejowego. Na jakim etapie są prace?

Modernizacja stacji Olsztyn Główny praktycznie jest na finiszu. Trwają jeszcze prace przy drugiej inwestycji kolejowej, a więc budowie nowego dworca kolejowego.

Budynek ze strzelistym dachem w kształcie żagla, co jest oczywiście nawiązaniem do charakteru naszego regionu, już stoi. Przypomnijmy, ma on trzy kondygnacje: jedną podziemną i dwie nadziemne. Będzie połączony z peronem 1. W podziemiu będą kasy, toalety, a na parterze hol z poczekalnią. Piętro zostało przeznaczone na biura. W budynku dworca zapewnione zostały lokale dla kolejowych spółek i organizacji, takich jak Straż Ochrony Kolei, WARS, PKP Polskie Linie Kolejowe, TK Telekom, PKP Intercity i POLREGIO.

Pojawią się tam dwa lokale gastronomiczno-handlowe oraz cztery pomieszczenia handlowo-usługowe, a także miejsce na skrytki bagażowe oraz automaty z napojami i przekąskami.

Teren przed dworcem też zostanie zagospodarowany. Będzie parking i wiata rowerowa. Będzie też przestrzeń zielona, ławki, iluminacja.

Przypomnijmy, że oprócz nowego dworca i stacji ma stanąć nowy płot oddzielający tory od strony ul. Zientary-Malewskiej, jak też ma zostać rozebrana stara nastawnia OLA, bo całym ruchem komputerowo zawiaduje nowo wybudowana nastawnia OL. W przyszłości ma sterować pociągami też na pobliskich stacjach. Modernizacja objęła wymianę w sumie 28 km torów i 116 rozjazdów wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną.

Według zapowiedzi spółki PKP SA obiekt ma być otwarty w IV kwartale tego roku. Koszt obu kolejowych przedsięwzięć w Olsztynie to grubo ponad pół miliarda złotych, z czego część to unijne dofinansowanie.