Z inicjatywy studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Kortowie stanie nowa siłownia [ZDJĘCIA]

Pasja do sportu i chęć urozmaicenia Olsztyna to właśnie to kierowało studenta UWM, by stworzyć projekt do Otwartego Budżetu Akademickiego. Już niedługo w Kortowie stanie nowa siłownia na świeżym powietrzu.

Filip Kadziewicz to student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pomysłodawca projektu siłowni na świeżym powietrzu.

— Wizję darmowej i pełnoprawnej siłki, w dodatku w okolicy akademików studenckich uważam za strzał w dziesiątkę — opowiada.

Kompleksowa siłownia wyposażona będzie w maszyny posiadające duże, regulowane obciążenia, których brakuje na typowych plenerowych siłowniach. Ma ona być odpowiedzią na to, czego brakuje w innych tego typu miejscach i umożliwić przeprowadzenie treningu funkcjonalnego. Jak dodaje Filip, takich miejsc powinno być więcej.

— Mam nadzieję, że uda mi się rozwinąć tę siłownię w tegorocznej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego — zapowiada.

Jak Filip wpadł na pomysł siłowni "pod chmurką?" Do działania zainspirowała go Ekipa WK, czyli grupa czterech przyjaciół, którzy pokazują swoje nie tylko sportowe życie w Internecie. Razem, kilkanaście lat temu zaczęli wspólnie trenować, a dziś tworzą markę, którą wielu mieszkańców Olsztyna może kojarzyć m.in. z napojami izotonicznymi i waflami ryżowymi.

— Samo zgłoszenie i opisanie tego projektu to była czysta przyjemność. Widziałem, jak super to wyszło w Warszawie, gdzie powstała pierwsza tego typu siłownia spod ręki Ekipy WK. Gdy udało mi się z nimi skontaktować, zdobyć potrzebne materiały takie jak kosztorys, dane techniczne maszyn i wizualizacje, od razu przekuwałem to na projekt w Kortowie — opowiada.

We wtorek (5 listopada) postawiono już większość maszyn, więc lada dzień siłownia będzie do dyspozycji studentów, którzy korzystając jeszcze ze słonecznych dni będą mogli wybrać się na trening na świeżym powietrzu, ale to nie wszystko. Filip przygotował dla studentów jeszcze jedną niespodziankę.

— Wielkie otwarcie przewidujemy na drugą połowę listopada. Dodatkowo, warto wspomnieć, że na wydarzeniu obecna będzie cała Ekipa WK. Odbędzie się live na YouTube, a każdy chętny student będzie mógł zamienić z nimi słowo i wspólnie wykonać trening — informuje student.

Filip zdradził Gazecie Olsztyńskiej również swój plan na tegoroczną edycję Otwartego Budżetu Akademickiego.

— Chcę złożyć projekt o rozbudowę tego miejsca. Projekt "Sportowy Zakątek Kortowa" ma na celu wyposażenie siłowni o dodatkowe maszyny, drążki, worek bokserski, ale też ławki, oświetlenie, śmietniki, stojak na rowery, szatnię i automat na wodę i izotoniki WK Dzik. Chciałbym, aby w tym miejscu każdy mógł wykonać kompleksowy i komfortowy trening i żeby było to miejsce nie tylko dla fanów dużych ciężarów, ale też innych sportów — wskazał.