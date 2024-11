Matematyczna wystawa Kopernika w olsztyneckiej szkole

Za sprawą nowoczesnych, interaktywnych eksponatów (7 i 8 listopada) sprawdzą, na czym polega spacer z funkcją, co to jest szyfr Cezara, czy istnieje idealna asymetria oraz co wspólnego mają sznurkografy ze współczesnymi wyszukiwarkami internetowymi.

Wystawa „O matmo!” została zaprojektowana i zrealizowana przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z Centrum Nauki Kopernik. Tworzyli ją matematycy, fizycy, projektanci, inżynierowie, konstruktorzy, elektronicy i laboranci, stolarze i tokarze. Wszyscy pracowali nad tym, by pokazać, że matematyka to nie tylko liczby, ale także fascynująca przygoda, która potrafi zachwycać, zaciekawiać, bawić i wciągać.

Gimnastyka umysłu i dobra zabawa w jednym

Wizyta na wystawie „O matmo!” to samodzielne eksperymentowanie, które pozwala zrozumieć sens i logikę podstawowych działań matematycznych, poznać je i polubić. Wprawiając w ruch obrotowe figury, można zobaczyć, jak powstają bryły. Matematyczne łamigłówki są okazją do treningu wyobraźni przestrzennej, kojarzenia faktów i abstrakcyjnego myślenia. Dobra zabawa jest tu gwarantowana.

Różnorodne aktywności

Wystawa „O matmo!” to część programu Nauka dla Ciebie, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, propagowanie kultury innowacyjności i stymulowanie rozwoju poprzez promowanie aktywizujących i angażujących metod nauczania (samodzielnego eksperymentowania i odkrywania nauki w życiu codziennym). Działania programowe obejmują także popularyzację nauki w miejscach o utrudnionym dostępie do centrów nauki oraz integrację lokalnych środowisk edukacyjnych ze środowiskami akademickimi. Program Nauka dla Ciebie to różnorodne aktywności, stworzone z myślą o uczniach, nauczycielach, edukatorach i rodzicach.

Wspólny Program Ministra Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

