W olsztyńskiej Hali Urania Polska zmierzy się z Izraelem

7 listopada 2024 r. o godz. 18:00 w olsztyńskiej Hali Urania odbędzie się wyjątkowe sportowe widowisko – mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy 2026 w piłce ręcznej. Polscy szczypiorniści zmierzą się z reprezentacją Izraela w walce o cenne punkty, które przybliżą ich do awansu na europejski turniej. To świetna okazja, by na żywo dopingować biało-czerwonych w tej zaciętej rywalizacji.

Hala Urania zapełni się kibicami po brzegi, co gwarantuje niesamowitą atmosferę, która z pewnością będzie dodatkowym wsparciem dla naszej drużyny. Bramy hali zostaną otwarte dla kibiców o godzinie 16:30, dając wystarczająco czasu na zajęcie miejsc oraz skorzystanie z oferty gastronomicznej przed rozpoczęciem meczu. To świetna okazja, aby w miłej atmosferze spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi, kibicując polskiej reprezentacji.

Mecz Polska-Izrael zapowiada się na emocjonujące starcie i jest obowiązkowym punktem dla każdego fana piłki ręcznej.

Szczegóły wydarzenia:

7 listopada 2024 (czwartek)

godz. 18:00

Hala Urania, wejście A2 (napełnianie trybun od góry)

ZDZiT podpowiada, jak najlepiej dostać się na wydarzenie



Jak dojechać?

W drodze na najbliższe wydarzenia w Hali Urania najlepiej wybrać tramwaj. Wysiadając na przystanku Hala Urania tramwajem linii 4 można dojechać z dworca Olsztyn Główny a tramwajem linii 5 można dojechać z Centrum i Starego Miasta. Od drugiej strony tramwaje linii 4 i 5 jadą wspólną trasą i łączą os. Pieczewo, rejon ul. Krasickiego na Nagórkach rejon ul. Wyszyńskiego na os. Kormoran z Halą Uranią na al. Piłsudskiego.

Wspólne przystanki tramwajowo-autobusowe Hala Urania 940(01) i 963(02) na al. Piłsudskiego obsługują również m.in. linie autobusowe 113, 128. Przystanki autobusowe Hala Urania 246(03) i 102(04) na ul. Mazowieckiego obsługuje linia 117.

Linia 113 łączy os. Dajtki, os. Grunwaldzkie, os. Podgrodzie, Stare Miasto, Centrum z Halą Uranią i od drugiej strony os. Kormoran i os. Mazurskie.

Linia 128 łączy os. Brzeziny, os. Mleczna, os. Podgrodzie, Stare Miasto, Centrum z Halą Uranią i od drugiej strony dworzec Olsztyn Główny.

Linia 117 łączy os. Wojska Polskiego, Centrum z Halą Uranią i od drugiej strony rejon ul. Wyszyńskiego na os. Kormoran, rejon ul. Krasickiego na Nagórkach z os. Jaroty i os. Generałów.

Jak wrócić?

Najwygodniej wrócić transportem publicznym. Z przystanków Hala Urania 940(01) i 963(02) na al. Piłsudskiego odjeżdżają linie 4, 5, 106, 113, 128. A z przystanków Hala Urania 246(03) i 102(04) na ul. Mazowieckiego linia autobusowa 117. Linie tramwajowe 4 i 5 kursują do ok. godz. 23:00. Linie 113, 117, 128 kursują do ok. godz. 23:00.

Gdzie kupić bilety?

Bilety są dostępne w biletomatach stacjonarnych na głównych przystankach (płatność gotówką i kartą) oraz w biletomatach pokładowych (płatność tylko kartą) we wszystkich tramwajach oraz w większości autobusów, a także w Punktach Obsługi Klienta ZDZiT oraz niektórych sklepach i kioskach.

Zakup biletów jest możliwy również przez aplikacje mobilne dostępne w sklepach Google Play i App Store: moBiLET, Skycash, zbiletem.pl, mPay.

Dodatkowo dzięki funkcji e-portmonetki Olsztyńskiej Karty Miejskiej można dokonywać zakupu tańszych biletów jednorazowych w każdym kasowniku w pojazdach.

ga