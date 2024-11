Run flat - co to za opony? Czy warto je kupić?

Opony z systemem run flat zdobywają coraz większą popularność wśród kierowców. Czym cechuje się tego typu ogumienie? Co należy wiedzieć o oponach typu run flat? Co to jest i jakie są najważniejsze korzyści wynikające z montażu opon run flat? Te i inne kwestie związane z tym zagadnieniem omawiamy w naszym nowym poradniku. Zapraszamy do lektury.

System run flat. Czemu warto zdecydować się na montaż opon run flat?

Opony run flat (niekiedy stosowana jest również nazwa run on flat) są zaprojektowane tak, by umożliwić kontynuowanie jazdy nawet po utracie ciśnienia powietrza. Dzięki wzmocnionej konstrukcji mogą utrzymać pojazd na drodze przez pewien czas i na krótkim dystansie (zwykle do 80 km przy maksymalnej prędkości 80 km/h), co daje kierowcy możliwość dotarcia do najbliższego warsztatu bez konieczności zmiany koła na miejscu. Ich wyższą cenę uzasadnia fakt, że korzystając z nich nie musicie korzystać z usług pomocy drogowej, docierając do warsztatu wulkanizacyjnego własnym samochodem.

Zamontowano opony run flat - bezproblemowy powrót do domu

Oznaczenie run flat na oponie to gwarancja komfortowej, pozbawionej stresu jazdy. Za montażem tego typu ogumienia przemawia wiele argumentów. Najważniejsze z nich to:

- bezpieczeństwo i wygoda: możliwość kontynuacji jazdy po przebiciu opony zwiększa bezpieczeństwo i wygodę kierowcy oraz pasażerów;

- wytrzymałość: wzmocniona konstrukcja sprawia, że są bardziej odporne na różne rodzaje uszkodzeń;

- oszczędność: dzięki temu, że bez powietrza możecie przejechać nawet do 200 km, nie musicie korzystać z usług pomocy drogowej;

- brak konieczności wożenia zapasowego koła: opony Run Flat eliminują potrzebę posiadania zapasowego koła, co zmniejsza masę bagażu w pojeździe i oszczędza przestrzeń w bagażniku.

Opona run flat. Czym cechuje się ogumienie run flat? Jak jeździ się z oponami run flat?

Użytkownicy opon run flat muszą stosować się do kilku podstawowych zasad ich eksploatacji. Pierwsza mówi o konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia – nieprzestrzeganie tego obowiązku może prowadzić do groźnych sytuacji. Po utracie powietrza kierowcy powinni unikać też jazdy z prędkościami przekraczającymi 80 km/h po przebiciu opony – zwiększa to ryzyko wypadku. Opon Run Flat nie należy również naprawiać samodzielnie. Proces ten wymaga specjalistycznego sprzętu i fachowej obsługi.

Wymiana opon run flat. Jak często należy wymieniać opony typu run flat?

Opony run flat, tak jak wszystkie inne typy ogumienia, wymagają regularnych wymian. Ich częstotliwość, podobnie jak w przypadku tradycyjnych opon, zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to:

- przebieg: opony run flat powinny być wymieniane, gdy osiągną graniczną głębokość bieżnika (1,6 mm). Dla optymalnej przyczepności i bezpieczeństwa zaleca się jednak wymianę opon już po osiągnięciu głębokości 3 mm w przypadku opon letnich oraz 4 mm w przypadku opon zimowych;

- czas użytkowania: Nawet jeśli opony nie osiągną minimalnej głębokości bieżnika, należy je wymieniać co 5–6 lat. Właściwości mieszanki gumowej z czasem ulegają pogorszeniu, a to zwiększa ryzyko awarii.

- stan techniczny: W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, opony powinny być natychmiast sprawdzone przez specjalistów. Mimo że są one odporne na przebicia, mogą wymagać wymiany w przypadku poważnych uszkodzeń;

- styl jazdy: jeśli jeździcie dynamicznie lub w trudnych warunkach terenowych, opony mogą się zużywać szybciej.