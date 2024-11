Dlaczego warto zabierać rowery górskie na wycieczki?

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

- dlaczego rower górski to idealne rozwiązanie na dalekie wycieczki,

- jak wybrać odpowiedni rower górski.

Rowery górskie pozwalają na pokonywanie długich, nieco trudniejszych tras. Nadają się idealnie na trasy mieszane, gdzie przeplatają się prosta asfaltowa bądź szutrowa droga z kamienistym podłożem, zjazdami i podjazdami pod górę. Dzięki swojej ergonomii, nowoczesnym materiałom, z których są wykonane, oraz odpowiednim oponom i amortyzacji, można poruszać się nimi po bardzo różnych nawierzchniach w różnych warunkach. Doskonale nadają się zarówno dla tych z nas, którzy mają duże doświadczenie, jak i dla osób, dla których górskie czy pozamiejskie wycieczki rowerowe są pewną nowością.

Po pierwsze, zwróćmy uwagę na ramę roweru – na to, z jakiego materiału została wykonana i jak wytrzymały jest ten materiał. Odporność ramy na warunki jazdy będzie determinować nasz wybór. W zależności od rodzaju ramy, rower będzie ważył mniej lub więcej. Dodatkowo rama może zapewniać większy lub mniejszy komfort jazdy oraz lepiej lub gorzej tłumić drgania. Istotny jest także rodzaj hamulców, które wybierzemy – niektóre systemy hamulcowe lepiej nadają się na długie, proste trasy, a inne na bardziej wyboiste drogi. Typ materiałów, z jakich wykonane są rama oraz hamulce, wpływa również na cenę roweru (np. rowery z ramą z włókna węglowego jak Trek Procaliber 9.5 Gen 3 są droższe), więc warto na to zwrócić uwagę. Pamiętajmy też, że nie każdy nowoczesny i bardzo lekki rower będzie odpowiedni dla każdego z nas. Dobór roweru powinien być kierowany naszym doświadczeniem, typem tras, na które się wybieramy, i tym, czy chcemy testować swoje umiejętności w trudnych warunkach.

Przy zakupie roweru górskiego zwróć uwagę na szczegóły



Przy zakupie roweru górskiego warto zwrócić uwagę na trzy rodzaje ram, które wykorzystywane są w produkcji rowerów górskich: rama stalowa, aluminiowa oraz wykonana z karbonu (kompozytu włókna węglowego). Każda z tych ram ma swoje zalety, choć rama karbonowa wyraźnie wybija się na prowadzenie. Jest ona najlżejsza spośród omawianych i najbardziej chroni przed drganiami podczas jazdy. Również rama aluminiowa (np. w rowerze Trek Roscoe 7 ), stosunkowo lekka, dobrze spełnia swoje funkcje. Aluminium jest chętnie wykorzystywane w produkcji rowerów górskich, ponieważ łatwo formować z niego różne kształty, co obniża koszty produkcji. Rama stalowa jest najcięższa z tych trzech wariantów, ale charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia. Wybór ramy szczególnie wpływa na wagę roweru, a dla komfortu jazdy najczęściej polecane są ramy aluminiowe lub karbonowe. Nie bez znaczenia jest także typ układu hamulcowego. Do wyboru mamy hamulce tarczowe hydrauliczne, tarczowe mechaniczne oraz szczękowe. Układy hydrauliczne są często wykorzystywane w rowerach do pokonywania trudnych tras. Hamulce mechaniczne mają dłuższą drogę hamowania, a szczękowe najlepiej sprawdzają się na płaskich trasach, lecz ich skuteczność spada w deszczu i błocie. Kupując rower, weźmy pod uwagę te wszystkie kwestie, aby czuć się na rowerze górskim maksymalnie komfortowo i bezpiecznie. Rozważmy także nasze umiejętności i długość tras, na jakie chcemy wybrać się rowerem górskim.