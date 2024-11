Wybory w USA. Jak rozkładają się głosy elektorskie? Najnowszy sondaż

Kamala Harris ma pewne zwycięstwo w następujących stanach: Kalifornia (54 głosów elektorskich), Nowy Jork (28), Illinois (19), New Jersey (14), Waszyngton (12), Massachusetts (11), Maryland (10), Connecticut (7), Rhode Island (4), Hawaje (4), Vermont (3), Daleware (3), Dystrykt Kolumbii, czyli Waszyngton DC (3), Maine (3).

Stany, które przechylają się ku kandydatce Demokratów to Wirginia (13), Kolorado (10), Minnesota (10), Nowy Meksyk (5), Oregon (8), New Hampshire (4), Nebraska (1).

Donald Trump zwycięży z dużym prawdopodobieństwem w stanach: Teksas (40), Ohio (17), Tennessee (11), Indiana (11), Missouri (10), Alabama (9), Karolina Południowa (9), Kentucky (8), Luizjana (8), Oklahoma (7), Arkansas (6), Iowa (6), Kansas (6), Missisipi (6), Utah (6), Idaho (4), Montana (4), Wirginia Zachodnia (4), Nebraska (4), Alaska (3), Dakota Północna (3), Dakota Południowa (3), Wyoming (3).

Stany sprzyjające kandydatowi Republikanów to Floryda (30) oraz Maine (1).

Siedem stanów wahających się (swing states), gdzie sondaże są wyrównane to Pensylwania (19), Karolina Północna (16), Georgia (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) oraz Nevada (6).

Oznacza to, że walka kandydatów toczy się 93 głosy elektorskie.

Zarówno Maine, jak i Nebraska pozwalają na podział głosów elektorskich. W Maine dwa z czterech głosów elektorskich trafiają do zwycięzcy w głosowaniu stanowym, a jeden głos elektorski trafia do zwycięzcy w każdym z dwóch okręgów kongresowych. W Nebrasce dwa z pięciu głosów elektorskich trafiają do zwycięzcy głosowania stanowego. Jeden głos elektorski trafia do zwycięzcy w każdym z trzech okręgów kongresowych Nebraski.

