Uczeń z Olsztyna w elicie maturzystów

Projekt "Matura na 100 Procent" to uhonorowanie i nagrodzenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne. Pierwszy raz w historii laureatem został uczeń z Olsztyna.

- Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia, bardzo się z niego cieszę - powiedział Krzysztof Filak. - Trudno mi ocenić, czy nauka przychodzi mi łatwiej, niż rówieśnikom. Na pewno to jest kombinacja wielu czynników, jak praca czy koncentracja na celu, który chce się osiągnąć.

W uroczystej gali wzięli udział najlepsi z niemal 256 tys. tegorocznych maturzystów. Aby znaleźć się w tym wybitnym gronie należy jak najwięcej egzaminów zdać na 100 proc., żadnego poniżej 90 proc. W ciągu 10 lat projektu trzy osoby zdały wszystkie egzaminy na 100 procent. Natomiast w tym roku - aż dwie.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego 100-procentowy wynik uzyskał z rozszerzonego egzaminu z matematyki, fizyki i języka angielskiego.

- To ogromny powód do dumy, że Olsztyn może pochwalić się tak wybitnym maturzystą - powiedział prezydent Robert Szewczyk. - Mam nadzieję, że niedługo wrócisz do naszego miasta i będziesz stanowić o jego sile.

To była XI edycja projektu "Matura na 100 Procent". Dotychczas dwoje absolwentów olsztyńskich szkół było finalistami. Teraz nasze miasto ma także laureata.

Krzysztof Filak Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, współorganizatorem symulowanych obrad ONZ - Warmia Model United Nations 2023, laureatem Olimpiady Statystycznej. Teraz studiuje w Szkole Głównej Handlowej.

