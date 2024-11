Odkryj najlepsze okazje na odzież i obuwie sportowe w tym sezonie!

Z wypiekami na twarzy czekasz na Black Friday? Już zastanawiasz się, co z Twojej wishlisty uda Ci się upolować w niższych cenach? Wcale się nie dziwimy. Black Friday to coroczna okazja, by zdobyć wymarzone produkty za mniej. Zapisujesz się do newsletterów, pobierasz aplikacje i sprawdzasz. A wszystko po to, aby móc skorzystać z oferty przed innymi lub wybrać szybko znikający produkt w Twoim rozmiarze. Z długiej listy rzeczy, które masz w planach kupić, są też odzież i obuwie sportowe lub te o sportowym DNA, które sprawdzą się w codziennych outfitach. Po głowie chodzą Ci sneakersy damskie, męskie lub juniorskie, modele na co dzień, buty do biegania, strój sportowy, a może kurtki na zimę z logo topowych marek? Nie wiesz, gdzie możesz je kupić? To proste – sprawdź asortyment w 50 style i kupuj stacjonarnie lub online: na stronie albo w aplikacji Klubu.

Co kupić na Black Friday 2024?

Do największego zakupowego święta zostało coraz mniej czasu. Zabierasz się za zrobienie listy produktów do kupienia. Mimo to wiesz, że jest kilka takich sklepów, w których bez niej i tak wiesz, że uda Ci się wybrać kilka perełek z promocji Black Friday 2024. Uwielbiasz styl sporty i wykorzystujesz go nie tylko podczas aktywności, ale też na co dzień, uzupełniając swoje fity odrobiną sportowego DNA? W takim razie promocje Black Friday są doskonałą okazją, aby uzupełnić swoją szafę również o takie produkty. Dodaj do ulubionych kilka kluczowych rzeczy jeszcze przed Czarnym Piątkiem, aby po starcie akcji promocyjnych móc je od razu kupić. Sprawdź ponadczasowe sneakersy lub zdecyduj się na modele z nowych kolekcji. Obok nich przydadzą Ci się buty sportowe na siłownię, buty do biegania czy po prostu wygodne sneakersy, które sprawdzą się również na przejażdżce rowerowej. Listopad to też idealny czas, aby sprawić sobie nowe kurtki zimowe, ciepłe komplety dresowe czy oddzielny zakup joggerów oraz bluzy z kapturem. To również doskonała okazja, aby uzupełnić szafę o minimalistyczne basici, które zawsze warto mieć w swojej szafie. Jednolite T-shirty, bawełniane koszulki z niewielkim logo znanej marki na piersi czy nawet longsleve, który sprawdzi się w okresie przejściowym. A jeśli stawiasz na aktywność fizyczną, na Black Friday 2024 wybierz odzież sportową, którą uzupełniono w specjalistyczne technologie, aby w trakcie aktywności nie chłonęła wilgoci.

Znane marki za mniej

A jak mowa o Black Friday i okazjach cenowych, to warto zwrócić wtedy szczególną uwagę na dobrze znane marki. To idealna okazja na to, by uzupełnić szafę o oryginalne propozycje od topowych brandów. Dlaczego? Bo to właśnie one dzięki wieloletniemu istnieniu w branży, oferują wysoką jakość produktów. To z kolei wpływa na trwałość butów, odzieży i akcesoriów i możliwość korzystania z nich przez wiele sezonów. Markowe produkty są uzupełnione również o praktyczne technologie – np. te niechłonące wilgoci lub amortyzujące w przypadku obuwia. A dodatkowym atutem jest fakt, że Twoje stylizacje zyskają dobrze znane logo, które podkręci niejeden look. Dlatego w 50 style na Black Friday znajdziesz w niższych cenach produkty takich brandów, jak Nike, adidas, New Balance (. Obok nich czekają produkty od Levi's, Converse, Vans czy Ellesse. Oczywiście to nie jedyny asortyment, jaki na Ciebie czek. Przyjdź do najbliższego salonu lub sprawdź asortyment online i przekonaj się, oferta na Black Friday 2024, jaką znajdziesz w 50 style, z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Wybierz buty, ubrania i akcesoria na co dzień lub do aktywności i stwórz markowy total look a mniej.