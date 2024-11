Turecki dron bojowy przyszłości z powodzeniem przechodzi testy

Turcja z pełnym impetem rozwija swoje siły zbrojne, wprowadzając do arsenału nowoczesne drony bojowe, które mają nie tylko wzmocnić obronność kraju, ale również odegrać kluczową rolę w potencjalnych konfliktach na Bliskim Wschodzie. Najnowszym osiągnięciem tureckiego przemysłu jest ANKA-3 – zaawansowana maszyna, która dzięki udanym testom staje się symbolem nowej ery tureckiej technologii militarnej.

Turcja intensywnie rozwija nowoczesne technologie wojskowe, aby odpowiedzieć na rosnące zagrożenia w regionie Bliskiego Wschodu, gdzie napięcia mogą wkrótce doprowadzić do wybuchu pełnoskalowego konfliktu. Jednym z najnowszych osiągnięć tureckiego przemysłu zbrojeniowego jest dron ANKA-3, zaawansowana maszyna zaprojektowana przez Turkish Aerospace Industries we współpracy z krajowymi firmami zbrojeniowymi, które zyskały już rozgłos dzięki sukcesom drona Bayraktar TB2 na Ukrainie.

Niedawne testy ANKA-3, podczas których dron osiągnął wysokość 2,5 km i prędkość 150 km/h, obejmowały kluczowy moment – precyzyjne zrzucenie pocisku Tolun opracowanego przez turecką firmę Aselsan. Celność ataku potwierdziła skuteczność maszyny w potencjalnych misjach bojowych. ANKA-3 ma być przeznaczony głównie do działań powietrze-ziemia, w tym misji głębokiego uderzenia, gdzie dron atakuje strategiczne cele daleko na tyłach wroga, oraz misji DEAD/SEAD. Te ostatnie mają na celu eliminację lub zakłócanie systemów obrony powietrznej przeciwnika – czy to przez zniszczenie radarów, czy zwabienie ich za pomocą fałszywych sygnałów, co może być koordynowane z sojuszniczymi myśliwcami.

ANKA-3, z maksymalną masą startową około 7 ton, może pozostawać w powietrzu do 10 godzin, a dzięki technologii stealth unikać wykrycia przez systemy radarowe. Wyposażenie drona obejmuje zarówno amerykańskie, jak i lokalnie produkowane uzbrojenie, takie jak bomba Mk 82 o masie 230 kg oraz turecką rakietę SOM-J o dużym zasięgu. Każda z wewnętrznych komór ładunkowych może przewozić aż 635 kg uzbrojenia, a zewnętrzne punkty montażowe umożliwiają przenoszenie po 100 kg dodatkowego wyposażenia.

Źródło: Geekweek/SavunmaSanayiST