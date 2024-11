W Ostródzie ktoś trafił "szóstkę"

W sobotnim losowaniu padła tylko jedna „szóstka” w Lotto. A szczęście uśmiechnęło się do gracza z Ostródy, który zagrał w punkcie LOTTO przy ul. Przechodnia 7.

Szczęściarz wygrał dokładnie 2 636 747,30 zł. Wprawdzie od wygranej trzeba jeszcze odjąć 10 procent podatku, to i tak wygrana jest oszałamiająca. Oto liczby, które przyniosły graczowi fortunę: 5,13,16,37,40,43.

Najwyraźniej szczęście nie opuszcza mieszkańców naszego regionu, bo w październiku w Barczewie też padła „szóstka”. Wtedy gracz wygrał 2,4 mln zł.

Sobotnia wygrana pierwszego stopnia w Lotto, to też pierwsza „szóstka” trafiona w Ostródzie i zarazem najwyższa wygrana w tym mieście. Do tej pory rekordowa wygrana w Ostródzie to było 730 tys. zł, które ktoś wygrał w ub. roku w Eurojackpot.

Ze statystyk wynika, że ostródzianie zdecydowanie najwięcej szczęścia mają w innej grze, a mianowicie w Mini Lotto. Tu na koncie mają jak dotychczas aż dziewięć trafionych „piątek”, w tym główną wygraną w maju tego roku w wysokości 409 tys. zł.

Warto podkreślić, że wtedy to była bardzo wysoka wygrana, bo dopiero od niedawna (od 1 października) wygrane pierwszego stopnia w Mini Lotto znacznie wzrosły i teraz może być to pół miliona złotych, a nawet więcej. Bo w połowie października w Ełku szczęściarz wygrał aż 549 tys. zł. To jak do tej pory też rekordowa wygrana w tej grze.