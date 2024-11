Bosch zwalnia tysiące pracowników

Sytuacja na krajowym rynku pracy jest napięta – doniesienia o zwolnieniach pojawiają się regularnie, ale obecnie niemiecki gigant motoryzacyjny, Bosch, staje przed podobnymi wyzwaniami. W Niemczech zapowiedziano redukcję zatrudnienia o ponad 7 tysięcy osób, co sygnalizuje szerszy problem w sektorze motoryzacyjnym, który wydaje się być pogrążony w kryzysie.

Stefan Hartung, dyrektor generalny Bosch, przyznał, że firma nie osiągnie zakładanych celów finansowych na 2024 rok. Zaznaczył, że główne redukcje dotkną sektor motoryzacyjny, ale także działy związane z narzędziami oraz sprzętem gospodarstwa domowego, co może zagrażać stabilności wielu pracowników.

Wyzwania w branży motoryzacyjnej – problem nie tylko Boscha

Bosch, dostarczający między innymi tarcze i klocki hamulcowe, czujniki oraz systemy bezpieczeństwa dla producentów motoryzacyjnych, odczuwa wyraźny spadek popytu. Wyniki za 2023 rok pokazują przychody bliskie 92 miliardów euro, ale mimo imponujących zysków firma nie zdołała utrzymać marży na poziomie ubiegłorocznych 5% i przewiduje jej spadek do 4%. Ambitne cele na przyszłość – osiągnięcie 7% zwrotu ze sprzedaży do 2026 roku – wymagają zarówno restrukturyzacji, jak i inwestycji, co przekłada się na decyzje o masowych zwolnieniach.

Polska również zmaga się z podobnymi problemami. W kraju częste zwolnienia i redukcje etatów wynikają m.in. z wahań popytu w branży motoryzacyjnej, gdzie obecna sytuacja w Niemczech może wkrótce wpłynąć na kondycję polskiego sektora. Wiele krajowych zakładów współpracujących z zagranicznymi koncernami motoryzacyjnymi nieustannie staje w obliczu zmieniających się warunków rynkowych, co może budzić obawy o przyszłość zatrudnienia.

Bosch stawia na rozwój – przejęcie Johnson Controls

W obliczu tych trudności Bosch nie tylko redukuje zatrudnienie, ale i inwestuje w przyszłość. Firma dokonała największego przejęcia w swojej historii, nabywając irlandzką firmę Johnson Controls za 7,4 miliarda euro. Jest to strategiczny ruch, mający na celu umocnienie pozycji Boscha w sektorze pomp ciepła i klimatyzacji, który dynamicznie się rozwija w obliczu rosnących wymagań ekologicznych. Dzięki temu krokowi Bosch chce dywersyfikować działalność i zmniejszyć uzależnienie od segmentu motoryzacyjnego, który obecnie przechodzi trudny okres.

Reakcje rynku i przyszłość sektora motoryzacyjnego

Decyzje Boscha wpisują się w ogólny trend restrukturyzacji, który może objąć kolejne koncerny i kraje, w tym także Polskę, gdzie globalne kryzysy gospodarcze mają bezpośrednie przełożenie na stabilność zatrudnienia. Wielu ekspertów przewiduje, że nadchodzące lata przyniosą dalsze zmiany w branży motoryzacyjnej, wymuszone przejściem na elektryfikację oraz automatyzację procesów produkcyjnych.

Z perspektywy pracowników, najbliższe miesiące mogą oznaczać dalsze zwolnienia i konieczność dostosowania się do nowych realiów, co może wymagać zdobycia nowych umiejętności i przejścia do sektorów mniej narażonych na wahania gospodarcze.



źródło: money.pl