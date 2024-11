Zawaliła się część dworca kolejowego w Nowym Sadzie; są ofiary [AKTUALIZACJA]

Część dachu dworca kolejowego zawaliła się w piątek po południu w położonym na północy Serbii Nowym Sadzie. Co najmniej jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych - przekazała telewizja N1.

Po godz. 12 w piątek (1 listopada) runęła przednia część dachu, mieszcząca się nad głównym wejściem do budynku dworca.

Na miejsce wypadku skierowano karetki i trzy wozy strażackie.

Aktualizacja 14:33

— Ponad 30 osób zostało rannych. To najnowsza liczba, jaką dysponujemy, ale może być znacznie wyższa. Na ziemię spadła ogromna ilość betonu. Staramy się dotrzeć do ofiar tak szybko i sprawnie, jak to możliwe — powiedziało telewizji Nova źródło w serbskich służbach ratunkowych.

Szpital w Nowym Sadzie, do którego przewożone są ofiary wypadku, zaapelował do mieszkańców miasta o oddawanie krwi.

Przy dworcu trwa akcja ratownicza. Ciężki sprzęt usuwa pozostałości zawalonej przedniej części dachu budynku.

(PAP)

Artykuł będzie aktualizowany.