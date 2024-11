Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odradza wizyty na cmentarzach

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydał ostrzeżenie w sprawie wizyt na cmentarzach we Wszystkich Świętych w związku z silnym wiatrem, który występuje na Pomorzu.

Ostrzeżenie ukazało się na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zielni.

— W związku z obowiązującymi ostrzeżeniami atmosferycznymi oraz prognozami pogody wskazującymi na porywisty wiatr w piątek, 1 listopada, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - jako zarządca cmentarzy komunalnych w Gdańsku - zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości odłożenia w czasie odwiedzin cmentarzy lub przebywanie na ich niezadrzewionej części — podał GZDiZ.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni apeluje o rozłożenie odwiedzania nekropolii, a szczególnie ich zalesionych części, na kolejne dni następujące po Wszystkich Świętych.

Ze względu na ostrzeżenia prognozujące silne porywy wiatru Fundacja Hospicyjna odwołała w piątek zbiórkę "Rozpalmy światło dla Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC".

Wolontariuszy w żółtych koszulkach, z puszką i identyfikatorem, będzie można spotkać 2 i 3 listopada na gdańskich nekropoliach - informuje fundacja.

W północnej części woj. pomorskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do północy w sobotę.

Ostrzeżenie ogłoszono w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Sopocie oraz Gdańsku.

W pozostałej części woj. obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia - tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

(PAP)