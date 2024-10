Bohdan Łazuka – Artysta, Amant, Legenda Polskiej Kultury i Niestrudzony Człowiek Sceny

Bohdan Łazuka, urodzony 31 października 1938 roku w Lublinie, wyróżniał się artystycznym talentem od najmłodszych lat, mimo że pochodził z rodziny pozbawionej tradycji artystycznych. Choć jego rodzice się rozstali, gdy miał trzy lata, matka, dostrzegając talent syna, skierowała go na zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej oraz do młodzieżowego teatru.

Łazuka od dzieciństwa przejawiał talent wokalny i taneczny, choć nauka sprawiała mu kłopoty. Zanim poświęcił się artystycznej karierze, dorabiał m.in. przy sortowaniu węgla w kopalni, z czasem przenosząc się do Warszawy, gdzie rozpoczął naukę muzyki, nawiązał znajomości w środowisku artystycznym i zdał do szkoły teatralnej. Podczas egzaminów jego improwizacja przykuła uwagę komisji, co utorowało mu drogę do rozwoju scenicznej kariery.

Już w czasie studiów dał się poznać w inscenizacjach klasycznych komedii, a w 1958 roku zadebiutował na ekranie w „Panie Anatolu” Jana Rybkowskiego. Po ukończeniu szkoły w 1961 roku dołączył do Teatru Współczesnego i Kabaretu Szpak, szybko zyskując popularność, zwłaszcza za duet z Barbarą Krafftówną w piosence „Przeklnę cię”. Grał w kabaretach i programach radiowych, a na scenie i w filmie występował przez kolejne dekady, wcielając się w role pełne humoru, co przysporzyło mu tytuł „króla polskich komedii”.

Na ekranie zazwyczaj występował w mniejszych rolach, ale każdą z nich ubarwiał charyzmą, o czym świadczy jego pamiętna rola w „Nie lubię poniedziałku” Tadeusza Chmielewskiego. W serialach również odnajdywał się świetnie, z szacunkiem podchodząc do pracy telewizyjnej i stale dbając o wysoki poziom aktorski. Widzowie pamiętają go z takich produkcji jak „Wojna domowa”, „Czterdziestolatek” czy „Dom”.

Jako artysta estradowy i aktor miał liczne powodzenia u kobiet, które doceniały jego wdzięk i błyskotliwość. Związków i romansów miał wiele, kilkakrotnie stawał też na ślubnym kobiercu. Pierwsze małżeństwo, z aktorką Barbarą Wrzesińską, zakończyło się szybko, a trzecie – z tancerką Małgorzatą Viresco – przyniosło mu syna Adama, choć i to małżeństwo rozpadło się z czasem. W końcu, po latach rozstań, artysta ożenił się ponownie z Renatą Węglińską, z którą wychował córkę Olgę.

Dziś, mimo trudnych warunków emerytalnych, Bohdan Łazuka pozostaje aktywny zawodowo, kontynuując karierę i wspominając młodzieńcze lata pełne sukcesów i wzlotów. Niedawno pojawił się w filmie „Uwierz w Mikołaja”, a na scenie występuje z Czesławem Majewskim, kontynuując swoją obecność w polskiej kulturze, tak jak zawsze – z niesłabnącym zaangażowaniem i szacunkiem do sztuki.

Źródło: Wirtualna Polska