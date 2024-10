Fala krytyki wobec Google Maps. Polscy kierowcy apelują

Pod koniec października ogłoszono zmianę głosu nawigacji w Google Maps. Popularny wśród Polaków Jarosław Juszkiewicz został zastąpiony przez sztuczną inteligencję, co wywołało falę krytyki – kierowcy ostro oceniają nową wersję w sekcji recenzji.

Od 22 października 2024 roku głos Jarosława Juszkiewicza w nawigacji Google Maps został zastąpiony przez sztuczną inteligencję, co wzbudziło kontrowersje wśród polskich kierowców. Nowy, robotyczny głos nie zyskał sympatii użytkowników, co odzwierciedla się w niskiej ocenie aplikacji, wynoszącej zaledwie 1,5 gwiazdki w Google Play. W sekcji recenzji pojawiły się liczne negatywne komentarze, w których użytkownicy krytykują nowego lektora za brak polskiego akcentu oraz irytujący ton. Wielu kierowców apeluje o przywrócenie poprzedniego głosu Juszkiewicza, uznając go za uspokajający i przyjemny.

Po odejściu z Google Maps Jarosław Juszkiewicz szybko znalazł nowe zatrudnienie w Orlenie. Lida Kołucka, dyrektorka ds. sponsoringu, ogłosiła, że Juszkiewicz zgodził się na współpracę, podkreślając, że jego głos towarzyszył kierowcom przez piętnaście lat. W swoim oświadczeniu wspomniała o jego charakterystycznym stylu nawigacji, który czasem prowadził na manowce, ale był nieodłącznym elementem podróży. W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, Orlen stawia na wartości ludzkie, chcąc, by głos Juszkiewicza towarzyszył im w przyszłych podróżach.

- Marka zaproponowała mi współpracę i z przyjemnością ją podjąłem - powiedział Gazeta.pl sam lektor. Juszkiewicz ma w Orlenie wspierać "projekty społeczne oraz promocyjne". Szczegóły współpracy pozostają tajne.

