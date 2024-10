"Newsweek": rosną szanse Trumpa po gafie Bidena o „śmieciach”

Słowa Bidena dotyczą wypowiedzi prawicowego komika Tony’ego Hinchcliffe’a, który w trakcie niedzielnego wiecu wyborczego Trumpa w Nowym Jorku nazwał Portoryko, terytorium wchodzące w skład USA, "wyspą śmieci”.

— Jedyne śmieci, jakie widzę, to jego zwolennicy. Demonizowanie przez niego Latynosów jest nieakceptowalne moralnie. Jest to sprzeczne z duchem Ameryki. Jest to całkowicie sprzeczne z tym wszystkim, co robimy i wszystkim, czym jesteśmy — powiedział Biden podczas wideokonferencji na platformie Zoom z latynoską organizacją Voto Latino.

Słowa Bidena wywołały poruszenie wśród Republikanów. Komentując wypowiedź, senator Marco Rubio powiedział: „On mówi o zwykłych Amerykanach, którzy kochają swój kraj”. Z kolei rzeczniczka komitetu wyborczego Trumpa Karoline Leavitt stwierdziła, że „Joe Biden i Kamala Harris nie tylko nienawidzą prezydenta Trumpa, ale gardzą też dziesiątkami milionów Amerykanów, którzy go wspierają”.

We wtorek wieczorem Biden wyjaśnił na platformie X, że "śmieciami" określił nie wyborców Trumpa, a nienawistny język wobec Portorykańczyków.

— Nazwałem pełną nienawiści retorykę na temat Portoryko (…) "śmieciami" - to jedyne słowo, jakie przychodzi mi na myśl, aby ją opisać — wyjaśnił.

W środę (30 października) rano tygodnik „Newsweek” napisał, że w reakcji na wypowiedź Bidena bukmacherzy zwiększyli stawki na zwycięstwo Trumpa. O ile w listopadzie czołowe firmy bukmacherskie Bet365 i Paddy Power szacowały szanse wygranej kandydata Republikanów na 66,7 proc., o tyle w środę rano skoczyły one do - odpowiednio - 67,7 i 69,2 proc.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada. Ostatnie sondaże wskazują na bardzo wyrównaną rozgrywkę między Trumpem a Kamalą Harris.

