„Nie improwizuj, po prostu ucz się języków”. Aż 150 tys. miejsc w ramach bezpłatnych kursów językowych Santander i eTutor

Znajomość języków obcych zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, to element niezbędny, by zdobywać kompetencje w zawodach przyszłości. W odpowiedzi na te potrzeby, w kampanii „Nie improwizuj, ucz się języków”, Santander Bank Polska udostępnia 150 tys. miejsc na bezpłatne kursy językowe online . Rekrutacja trwa do 2 grudnia 2024 r.

— Wierzymy w ogromną wartość, jaką dla społeczeństwa niesie rozwój, w tym edukacja językowa. Wiele z zawodów przyszłości wiąże się z pracą przy tworzeniu i wykorzystaniu nowych technologii czy wymaga zaangażowania w innowacyjne projekty o charakterze międzynarodowym. Naszym celem od lat jest wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości i troska o wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Dlatego ponownie zdecydowaliśmy się stworzyć program językowy w formule online. Przygotowaliśmy 150 tysięcy miejsc, zapraszamy do zgłaszania się — mówi Magdalena Proga-Stepień, członkini zarządu Santander Bank Polska, kierująca Pionem Bankowości Detalicznej.

Według dr Justyny Kopczyńskiej, adiunktki na Wydziale Socjologii UW, kompetencje przyszłości to wiedza, umiejętności i postawy, bez których nie sposób odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie cyfrowej transformacji. Jak podkreśla socjolożka: „Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii i szanse, jakie niesie postępująca transformacja cyfrowa, konieczna jest znajomość języków obcych, bez której ciężko jest w pełni uczestniczyć w przekazie wiedzy i współtworzeniu nowego zglobalizowanego społeczeństwa cyfrowego. Umiejętności językowe należą dziś do kompetencyjnego "must have" umożliwiającego zarówno pracę w dynamicznych, rozproszonych zespołach międzynarodowych, jak i dostęp do treści edukacyjnych i rozwojowych z każdego zakątka świata”.

To już kolejna inicjatywa wspierająca naukę języków prowadzonej przez Santander Bank Polska wspólnie z Fundacją Santander Bank Polska oraz eTutor. W odpowiedzi na duże zainteresowanie w poprzedniej edycji, organizatorzy zwiększyli liczbę miejsc do 150 tysięcy.

Uczestnicy „Szkolenia Santander | Angielski, hiszpański, niemiecki, włoski i francuski z eTutorem 2024” będą mieli do wyboru jeden z pięciu języków: angielski (dodatkowo specjalistyczny angielski, jak Business English czy Travel English oraz eTutor matura), hiszpański, niemiecki, francuski i włoski na różnych poziomach. Nauka może odbywać się poprzez krótkie lekcje, gry językowe czy słownik Diki. Do dyspozycji będzie również aplikacja mobilna.

— W eTutor wierzymy, że znajomość języków obcych jest ważnym czynnikiem sukcesu w dynamicznej, globalnej rzeczywistości. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie, który realnie pomaga tysiącom osób zdobywać nowe kompetencje i lepiej przygotować się do wyzwań przyszłości — dodaje Radosław Korczyński prezes zarządu LangMedia, właściciel platformy eTutor.

Program jest kierowany do osób powyżej 18. roku życia zarówno dla osób na początkującym poziomie znajomości języka, jak i zaawansowanym. Kursanci przez 180 dni będą mogli korzystać z platformy eTutor w dogodnym dla siebie czasie, co według dr Justyny Kopczyńskiej jest niezwykle istotne w odpowiedzi na obecne potrzeby społeczeństwa: „Dzięki rozwojowi podejścia lifelong learning nie ma dziś znaczenia, kiedy rozpoczniemy naukę języka obcego - nowe rozwiązania w ramach edukacji zdalnej pozwalają na rozwijanie kompetencji językowych w dowolnym momencie, bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Każda godzina poświęcona na naukę nowego języka obcego albo rozwijanie lub odświeżanie znajomości języka już poznanego może okazać się pierwszym krokiem w stronę nieznanych dotąd szans w życiu zawodowym i prywatnym”.

Aplikować można do 2 grudnia 2024 r. Osoby ubiegające się o udział w kursie nie muszą być klientami Santander Bank Polska.

Rekrutacja na „Szkolenie Santander | Angielski, hiszpański, niemiecki, francuski i włoski z eTutorem 2024” jest dostępna na platformie edukacyjnej Santander Open Academy https://www.santanderopenacademy.com/pl/sites/SantanderJezykiMniejObce.html , która oferuje dostęp do szerokiego wyboru, w pełni dofinansowanych szkoleń i stypendiów. Znajdziesz tam programy realizowane we współpracy z prestiżowymi uczelniami i instytucjami na całym świecie.

Źródło informacji: Santander Bank Polska