Polska liderem w Europie. Więcej zniczy produkują tylko Chińczycy

Według danych International Trade Center, na które powołują się autorzy publikacji, wartość eksportu polskich zniczy i świec w 2023 roku osiągnęła siedmiuset sześćdziesięciu czterech milionów euro, co stanowi siedemnaście procent światowego rynku tego segmentu. "Oznacza to, że co szósty znicz lub świeca na świecie pochodzi z Polski, co plasuje nas na drugim miejscu w skali globalnej, ustępując jedynie Chinom (877 mln euro)" - podała Akcenta.

Z kolei w Europie Polska jest liderem. Numer dwa to Holandia, ale z wynikiem niemal czterokrotnie mniejszym (210 mln euro), natomiast na kolejnych miejscach znajdują się Belgia (189 mln euro) i Niemcy (177 mln euro).

Z wyliczeń Akcenty wynika, że co prawda wartość polskiego eksportu w 2023 roku spadła w porównaniu do roku poprzedniego (925 mln euro w 2022), to w porównaniu do czasów przed pandemią, polski eksport zniczy i świec wykazuje znaczący wzrost (o czterdzieści procent od 2019 roku).

Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy, które kupują co trzeci polski znicz przeznaczony na eksport, a to z kolei przekłada się na wartość dwustu pięćdziesięciu trzech milionów euro. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, do której trafia co dziesiąty znicz i świeca z polskiego eksportu, osiągając wynik osiemdziesięciu ośmiu milionów euro (jedenaście procent całkowitego eksportu). Podium zamyka Szwecja, która w 2023 roku kupiła znicze i świece za sześćdziesiąt sześć milionów euro, co stanowi osiem procent rynku.

Z raportu wynika, że w ubiegłym roku Polacy wydali siedemset milionów złotych na zakup trzystu milionów zniczy, co jednoznacznie pokazuje, że krajowa produkcja tych produktów w pełni zaspokaja popyt na rodzimym rynku.

Jak wyjaśnił dyrektor zarządzający Akcenty w Polsce - Radosław Jarema, w rankingu światowym Chińczycy wygrywają z Polską głównie dzięki niższym kosztom pracy i łatwemu dostępowi do surowców. Ponadto - jak zauważył - "azjatyccy producenci nie muszą martwić się o emisję gazów cieplarnianych".

Zaznaczył jednak, że w najbliższej przyszłości może to ulec zmianie, ponieważ Unia Europejska, w ramach pakietu Fit for 55, zamierza zapobiegać przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji za granicę i korzystaniu z łagodniejszych norm ekologicznych w innych krajach. "Może to również spowodować wprowadzenie podatku węglowego na granicy dla produktów importowanych, co znacząco wpłynie na chiński eksport. W takim scenariuszu Polska ma szansę stać się numerem jeden w globalnym eksporcie zniczy i świec, wykorzystując swoje doświadczenie i silną pozycję na europejskim rynku - wskazał Jarema.

Akcenta jest traderem walutowym na rynku czeskim i w Europie Środkowej. Portfel klientów składa się z ponad pięćdziesięciu czterech tysięcy podmiotów, głównie małych i średnich firm zorientowanych na eksport lub import.

PAP/red.