Brawo Bezos!

Nowi właściciele Washington Post wracają do korzeni. Nie chcą być funkcjonariuszami żadnej partii politycznej i ogłaszają neutralność, co pewnie nie oznacza, że będą rezygnować z promowania wyznawanych przez siebie wartości. Jakich? Miejmy nadzieję, że m.in. tolerancji i to nie tylko wobec wyznawców gender, ale też katolików i w ogóle ludzi religijnych. Czas na nową tolerancyjną wobec wszystkich Amerykanów! Zobaczymy czy Europa też dorośnie do tego, że zamiast "walk" ideologicznych zacznie ze sobą prowadzić dialog i zrozumienie.