NATO potwierdziło, że Korea Północna wysłała swoich żołnierzy do Rosji, co potwierdza ostatnie doniesienia. Według "The New York Times", żołnierze ci mają wziąć udział w rosyjskiej kontrofensywie w obwodzie kurskim, mającej na celu wyparcie Ukrainy. Olena Guseinowa z Uniwersytetu Języków Obcych Hankuk w Seulu wskazuje, że Putin chce zademonstrować, iż ma sojusznika, który popiera jego działania, a także, że obie strony dążą do destabilizacji globalnego porządku.

"Kilka tysięcy północnokoreańskich żołnierzy przybyło do rosyjskiego obwodu kurskiego. Prawdopodobnie wezmą udział w nadchodzącej kontrofensywie mającej na celu wyparcie ukraińskich wojsk, które od sierpnia okupują część rosyjskiego regionu" — pisze "The New York Times", powołując się na ukraińskich i amerykańskich urzędników państwowych.

NATO potwierdziło doniesienia o wysłaniu przez Koreę Północną żołnierzy do Rosji, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii i może prowadzić do "znaczącej eskalacji" wojny w Ukrainie. Obecnie w Rosji trwa szkolenie 1,5 tys. żołnierzy północnokoreańskich sił specjalnych, którzy przybyli do portu we Władywostoku w dniach 8-13 października. Ich przybycie miało miejsce po pierwszej wizycie rosyjskich okrętów wojennych w wodach Korei Północnej od 1990 roku.

Analityk Olena Guseinowa z Uniwersytetu Języków Obcych Hankuk w Seulu oceniła, że dotychczasowa wartość dostaw broni od Korei Północnej dla Rosji może wynosić 5 miliardów euro (21,7 miliarda złotych). Współpraca z Moskwą może znacznie zwiększyć dochody reżimu Kim Dzong Una, który, według szacunków Korei Południowej, ma całkowitą produkcję gospodarczą na poziomie zaledwie 23,7 miliarda dolarów (95,2 miliarda złotych). Wysłanie żołnierzy do Rosji może przyczynić się do wzrostu dochodów Pjongjangu o setki milionów dolarów.

Olena Guseinowa uważa, że rozmieszczenie ponad 20 tys. północnokoreańskich żołnierzy w Rosji jest mało prawdopodobne, ponieważ mogłoby to zagrażać stabilności reżimu w Pjongjangu i wiązać się z ryzykiem dezercji. Coraz więcej wskazuje, że w zamian za dostawy broni, Rosja przekazuje Korei Północnej swoje zaawansowane myśliwce Su-35. Guseinowa podkreśla, że Rosja zwraca się do Korei Północnej głównie z powodu dużego zapotrzebowania na amunicję. Zaznacza także, że Putin pragnie pokazać, iż ma silnego sojusznika, co pozwala mu na kontynuację działań wojennych w Ukrainie przez dłuższy czas.

