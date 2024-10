Rodzice z miejscowości na Warmii i Mazurach stanęli przed sądem apelacyjnym. Matka katowała dziecko, a ojciec je zaniedbywał

Apelacje złożyła prokuratora i obrońca oskarżonej; prokuratura chce uznania, że matka działała z zamiarem bezpośrednim, a nie ewentualnym zabójstwa swego syna, chce też wyroku skazującego dla ojca dziecka. Obrona wnioskuje o uniewinnienie.

Wyrok ma być ogłoszony za dwa tygodnie. Podobnie jak cały proces w pierwszej instancji, również rozprawa odwoławcza została przez sąd utajniona z uwagi na dobro pokrzywdzonego dziecka.

Oskarżeni są mieszkańcami jednej z miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim.

Matkę dziecka Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oskarżyła o to, że - długotrwale znęcając się ze szczególnym okrucieństwem nad kilkumiesięcznym synem - usiłowała pozbawić go życia.

Do znęcania się przez matkę nad niemowlęciem miało dochodzić od 2 maja do 27 czerwca 2022 roku; według ustaleń śledztwa, wielokrotnie stosowana przemoc fizyczna polegała m.in. na szarpaniu dziecka za ręce i nogi, uderzaniu go w różne części ciała, także w głowę, przyduszaniu oraz rzucaniu dzieckiem.

Spowodowało to liczne obrażenia, w tym złamania kończyn dolnych i górnych oraz rozległe obrażenia głowy. Z tego powodu chłopiec został 27 czerwca 2022 roku przywieziony w stanie ciężkim na oddział intensywnej terapii szpitala w Olsztynie. Lekarze uznali, że obrażenia spowodowały tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu, realnie zagrażający życiu.

Ojciec został oskarżony o zaniechanie opieki nad swoim kilkumiesięcznym synem i pozostawienie go pod wyłączną opieką - skłonnej do agresywnych zachowań - matki. W ocenie prokuratury, ojciec takim zachowaniem naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W śledztwie kobieta nie przyznała się do przedstawionego zarzutu. Twierdziła, że nie wie w jaki sposób powstały obrażenia u syna. Również ojciec nie przyznał się; złożył wyjaśnienia.

Kilka miesięcy temu matkę olszyński sąd okręgowy nieprawomocnie skazał na 15 lat więzienia; uznał, że działała ona z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Orzekł też wobec niej zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym na 10 lat (dziecko zostało małżonkom odebrane, jest w pieczy zastępczej); sąd orzekł wobec oskarżonej obowiązek zadośćuczynienia dziecku za doznaną krzywdę, poprzez zapłatę 100 tys. zł. Ojca dziecka sąd nieprawomocnie uniewinnił.

Źródło: PAP/sj