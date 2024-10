Kłopotliwa rekrutacja. Na jakie pytania nie musimy odpowiadać

Co trzecia Polka podczas rozmowy o pracę otrzymywała pytania o plany rodzinne - pisze „Puls Biznesu”. Rekruterzy muszą pamiętać o tym, że proces ten podlega regulacjom prawnym - podaje gazeta.

"Zmiana pracy jest stresująca dla poszukujących nowego miejsca zatrudnienia. Dotyczy to przede wszystkim udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Te nie zawsze przebiegają bezproblemowo – jak wynika z badania Pracuj.pl, kandydaci wciąż spotykają się z pytaniami, które zgodnie z prawem nie powinny w ogóle paść" – pisze wtorkowy "Puls Biznesu".

"Rekruterzy muszą pamiętać o tym, że proces ten podlega regulacjom prawnym. Przykładowo w zakresie pytań, które można zadać kandydatowi, by nie doszło do dyskryminacji – to reguluje Kodeks Pracy. Dane, o jakie może prosić i przetwarzać pracodawca, określa z kolei RODO" – powiedziała cytowana przez "PB" Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl.

Z danych przedstawionych przez Pracuj.pl wynika, że co czwarta osoba przyznała, że zdarzyło jej się w trakcie procesu rekrutacyjnego otrzymać pytanie o plany rodzinne.



red./PAP