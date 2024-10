UWM wyróżniony za wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku

Jednym ze strategicznych celów rozwoju UWM jest zapewnienie całej społeczności przyjaznych i atrakcyjnych i optymalnych warunków studiowania oraz możliwości wszechstronnego rozwoju osobistego. Uczelnia stara się, by dostęp do dobrej edukacji miał każdy. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) koordynuje działania podejmowane na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami. Biuro funkcjonuje na uczelni od października 2011 r. i wypracowało modele wspierania osób ze szczególnymi potrzebami. O tym, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku zostały docenione, świadczy wygrana w konkursie Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem.

Jak podkreślają pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dla nich to ogromne wyróżnienie i zobowiązanie do dalszych działań mających na celu podniesienie poziomu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Swój głos na instytucję mógł oddać każdy. UWM otrzymał największą liczbę głosów w województwie i tym samym zdobył I miejsce, uzyskując więcej głosów niż Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

— Został doceniony całokształt działalności uczelni w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością wzroku, niewidomych i niedowidzących. W kilku budynkach UWM została wykonana m.in. instalacja systemów informacyjno-komunikacyjnych typu beacon. Są to urządzenia opisujące przestrzeń, informujące o otoczeniu. Można z tego korzystać przy pomocy smartfona. Beacony ułatwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku orientację w przestrzeni i pomagają zlokalizować np. szatnię — mówi Andrzej Prószyński, koordynator ds. dostępności w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. I dodaje, że działań na uczelni, które mają ułatwić funkcjonowanie osób niewidomych i niedowidzących, jest wiele: – Jednym z naszych działań jest wyposażenie Wydziału Humanistycznego w tabliczki w języku Braille’a – oznaczone nimi są numery pokojów, klatki schodowe.

— Nasi studenci niewidomi i niedowidzący korzystają z różnych form wsparcia, wykorzystujemy nowe technologie. Sądzę, że to też w tym konkursie było brane pod uwagę. Realizujemy zajęcia indywidualne. Zaczynaliśmy od lektoratów. Założenie było takie, że będą to małe grupy. Często były to zajęcia 1 na 1, bo trudno stworzyć grupę lektorską, która będzie na tym samym poziomie edukacji i z tą samą niepełnosprawnością — mówi Dorota Filip z BON-u, odpowiedzialna za organizację zajęć. — Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu i pracowni komputerowej, które powstały, by zabezpieczyć bieżące potrzeby studentów. Ze sprzętu wspierającego mogą korzystać na miejscu w pracowni albo go wypożyczyć. Prowadzimy szereg działań informacyjnych dla studentów i pracowników uczelni.

Dorota Filip przypomina, że BON organizuje szkolenia podnoszące świadomość nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością wzroku. W tej chwili na UWM studiują osoby ze znaczną niepełnosprawnością wzroku, ale nie są to osoby niewidome. W poprzednich latach studiowały osoby niewidzące i korzystające z Braille’a.

— Dla osób niewidomych organizowaliśmy szkolenia z orientacji przestrzennej, mającej na celu usamodzielnienie — dodaje Dorota Filip.

Specjalistka z Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami podkreśla, że wsparcie uczelni jest indywidualizowane, dostosowywane do potrzeb konkretnej osoby.

Założona w 1992 roku Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem (dawniej Fundacja Szansa dla Niewidomych) wspiera osoby niewidome i niedowidzące, którym współczesna medycyna nie jest w stanie zaoferować nadziei na poprawę. Od 2007 roku, w ramach Konferencji Reha For The Blind In Poland (w skrócie REHA), przyznaje statuetki IDOL. Te prestiżowe nagrody kierowane są do osób, firm i instytucji, które swoją działalnością wybitnie przyczyniają się do poprawy jakości życia osób niewidomych i słabowidzących. Konkurs IDOL ma trzy etapy (wojewódzki, krajowy i międzynarodowy), a jego celem jest m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu i wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ich aktywności zawodowej, a także promowanie równych szans.

Źródło: UWM

aw