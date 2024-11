Chcemy pracować tylko cztery dni

Pracownicy firm znad Wisły cenią sobie pracę w dobrej atmosferze (46%), a także zakres obowiązków odpowiadający ich zainteresowaniom (41%). Choć jak podkreślają, elastyczność pracy jest dla nich bardzo cenna, to 60% respondentów pracuje w pełni w biurze. Jak pokazuje opublikowane właśnie najnowsze badanie Manpower, Polacy mają pozytywne nastawienie do koncepcji 4-dniowego tygodnia pracy, ponieważ 65% z nich popiera to rozwiązanie, choć nadal mają wobec niego pewne obawy.

Z raportu Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów 2024” wynika, że 68% pracowników w Polsce nie chce zmiany pracodawcy w najbliższym czasie, 15% z nich planuje ją w kolejnych 12 miesiącach, a 10% w ciągu pół roku. Jedynie 7% respondentów jest zdeterminowanych, aby poszukać nowej ścieżki kariery i deklaruje chęć zmiany pracodawcy w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Czterodniowy tydzień pracy?

Raport Manpower porusza również temat skróconego tygodnia pracy i pokazuje, że Polacy mają pozytywne nastawienie do tej koncepcji. Zdecydowanie popiera to rozwiązanie 36% osób biorących udział w badaniu, 29% raczej popiera, a jedynie 6% ankietowanych ma negatywne nastawienie do pracy przez 4 dni w tygodniu.

– Choć nie brakuje obaw dotyczących tego modelu, to przykłady firm z różnych sektorów pokazują, że 4-dniowy tydzień pracy nie musi prowadzić do spadku produktywności. Wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach odnotowano wzrost efektywności i satysfakcji zespołów – podkreśla Justyna Mazur, manager rekrutacji stałych w Experis. – Okazuje się bowiem, że pracownicy stają się bardziej skoncentrowani, zmotywowani, a firmy utrzymują, a nawet poprawiają swoje biznesowe wyniki.



Co sprawia, że lubimy swoją pracę?

Osoby biorące udział w badaniu zostały zapytane o to, co decyduje o tym, że lubią swoją pracę. Wyniki analizy wskazują, że polscy pracownicy za najbardziej cenne w swoich firmach uważają pracę w przyjaznej atmosferze, na co wskazało 46% badanych. Istotny jest również zakres obowiązków odpowiadający ich zainteresowaniom i kompetencjom (41%) oraz możliwość zdalnej lub hybrydowej pracy (25%).

– Po pandemii pracownicy zaczęli znacznie bardziej zwracać uwagę na to, jak praca wpływa na ich życie prywatne i zdrowie psychiczne. W efekcie tego rośnie znaczenie przyjaznej atmosfery w miejscu zatrudnienia – mówi Marta Szymańska, liderka specjalizacji w Manpower. – Pozytywne relacje zwiększają motywację, zaangażowanie i identyfikację z firmą. Istotne stało się także dopasowanie obowiązków do kompetencji, zainteresowań, co umożliwia rozwój zawodowy oraz zwiększa zaangażowanie w działania. Niedobór talentów sprawia, że osoby zainteresowane zmianą mogą śmiało wybierać firmy, które nie tylko wspierają ich ambicje i rozwój, ale również oferują najlepsze dla nich warunki współpracy – dodaje ekspertka i podkreśla, że przedsiębiorstwa, które oferują elastyczność, mają przewagę w przyciąganiu kandydatów, którzy coraz częściej wybierają pracodawców dostosowujących się do ich stylu życia.

Nadeszła era powrotu do biur

Co ciekawe, pomimo tego, jak ważna jest dla wielu możliwość zdalnej pracy oraz to, by pracodawca oferował elastyczny model współpracy, coraz więcej mówi się o tym, że firmy zachęcają swoje zespoły do korzystania z biur. Potwierdza to badanie Manpower, bowiem 60% ankietowanych wykonuje swoje obowiązki zawodowe w pełni stacjonarnie, a 17% hybrydowo, ale z przewagą działań w siedzibie firmy, 7% osób biorących udział w badaniu pracuje w modelu 50/50, natomiast 6% także dzieli swój czas pracy pomiędzy biuro i dom, jednak w większej mierze jest to zdalna praca, wreszcie 9% ankietowanych wykonuje swoją pracę w pełni zdalnie.