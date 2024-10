ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2024. Zdjęcie Twojego dziecka może trafić na okładkę gazety. Zgłoś swoją pociechę do akcji

Tradycyjnie, jak co roku, stworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Czeka mnóstwo nagród - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 40 000 zł!

KLIKNIJ I PRZEŚLIJ

zdjęcie dziecka

Święta to zdecydowanie magiczny czas. Również w naszej redakcji. Bo okres przedświąteczny to moment, w którym od lat rozpoczynamy jedną z naszych najpiękniejszych tradycji. Pięknym zwyczajem stało się bowiem, że świąteczne wydanie gazety zdobią zdjęcia dzieci naszych Czytelników. Ale to nie wszystko. Wcześniej - w środę, 4 grudnia - do gazety dołączymy specjalny dodatek, w którym zamieścimy kilkaset fotografii najmłodszych zgłoszonych przez rodziców do akcji Świąteczne Gwiazdeczki.

- Z roku na rok zainteresowanie naszą świąteczną akcją wzrasta. Nic w tym dziwnego, bo w końcu taka publikacja w gazecie może być wspaniałą, rodzinną pamiątką. Tak samo jak rozmowy z rodzicami, które będziemy publikować na łamach gazety w czasie trwania akcji - mówi Daria Kaczmarek, koordynatorka akcji.

Na laureatów akcji jak zwykle czekać będzie też mnóstwo nagród. W finale akcji będzie to aż 40 000 zł na spełnienie dziecięcych marzeń. Z kolei w naszym serwisie internetowym i na Facebooku będziemy publikować wideopamiątki - rozmowy z dziećmi i ich rodzicami.

Rodzinne wideopamiątki

- Muszę przyznać, że to jeden z najbardziej lubianych przez rodziców elementów naszej akcji - mówi Daria Kaczmarek. W czasie trwania głosowania nasi dziennikarze łączą się wideo z rodzinami dzieci i nagrywają rozmowy, w których mogą oni opowiedzieć o swoich pociechach. Dzieci, jeśli chcą, także mogą wystąpić przed kamerą, a rodzice mogą dosłać więcej zdjęć lub materiałów wideo, które zostaną wykorzystane do przygotowania wideopamiątki, która ukaże się w naszym serwisie i którą opublikujemy także na Facebooku.

Jakie zdjęcie przesłać?

Do akcji można zgłosić dziecko w każdym wieku. To nie musi być profesjonalna fotografia, nie musi też prezentować świątecznego klimatu. Wystarczy, że będzie to ładne, radosne ujęcie dziecka. Z powodzeniem może to być zwykłe zdjęcie wykonane choćby telefonem komórkowym. Czekamy na zdjęcia zabawne, kolorowe, piękne, niepowtarzalne, te ważne dla rodziców lub takie, które najbardziej podobają się dzieciom. Najważniejsze, aby ukazywały chwile pełne radości i uśmiechu.

Wszystkie przesłane zdjęcia

ukażą się w gazecie

Na nasze łamy trafią wszystkie zdjęcia przesłane w ramach akcji do 26 listopada włącznie. Ukażą się one w środę, 4 grudnia w specjalnym dodatku gazety. Nasi Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze fotografie osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, głosując w dwóch kategoriach: Maluszki do 2 lat oraz Dzieci od 2 lat. Głosowanie rozpocznie się już w środę, 13 listopada.

Na okładki gazety trafią dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w skali województwa wśród zwycięzców głosowań prowadzonych osobno w miastach i powiatach. Te dzieci wezmą udział w specjalnych sesjach fotograficznych. Ich zdjęcia ukażą się na pierwszej stronie w specjalnym, noworocznym wydaniu gazety.

Twoje dziecko może też zostać

gwiazdą kampanii promocyjnej

Akcja Świąteczne Gwiazdeczki jest prowadzona jednocześnie w każdym województwie w Polsce. Zakończy ją dodatkowy, ogólnopolski finał, w którym wezmą udział laureaci z każdego regionu - maluszki i starszaki. Wszyscy finaliści będą mieli takie same szanse na zwycięstwo, rozpoczynając nową walkę o głosy.

Dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w finale, zostaną zaproszone na specjalną, profesjonalną sesję fotograficzną, podczas której zostaną wykonane zdjęcia do ogólnopolskiej kampanii promocyjnej akcji Uśmiech Dziecka, która będzie realizowana w maju i czerwcu 2025 roku.

- Akcje Uśmiech Dziecka i Świąteczne Gwiazdeczki są ze sobą połączone - dodaje Daria Kaczmarek. - I tak twarzami kampanii promocyjnej tej edycji Świątecznych Gwiazdeczek są ogólnopolscy laureaci tegorocznej edycji akcji Uśmiech Dziecka - Michalina Paśnikowska i Nikodem Góra.

Ważne terminy



- W środę, 13 listopada rozpocznie się głosowanie, w którym Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze zdjęcia dzieci. Głosowanie będzie prowadzone osobno w miastach i powiatach województwa w dwóch kategoriach: Maluszki do 2 lat oraz Dzieci od 2 lat.

- Specjalny dodatek ze zdjęciami dzieci naszych Czytelników będzie dołączony do całego nakładu gazety w środę, 4 grudnia.

- Zdjęcia dzieci, które zdobędą najwięcej głosów, trafią na okładkę naszej gazety, do której zostanie także dołączony specjalny dodatek ze zdjęciami laureatów z

miast i powiatów.

Czekają nagrody

Nagrody dla maluszków

(dzieci do 2 lat)

W każdym mieście i powiecie rodzice maluszków do 2 lat, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:

- zaproszenie na profesjonalną rodzinną sesję zdjęciową,

- publikację zdjęcia w specjalnym dodatku Świąteczne Gwiazdeczki, który w grudniu będzie dołączony do całego nakładu gazety,

- pamiątkowy egzemplarz gazety z dodatkiem,

- voucher na fotoksiążkę ze zdjęciami wybranymi przez rodziców,

- pluszową maskotkę,

- zestaw układanek dla najmłodszych z cenionej przez rodziców serii "Pucio".

* * *

W każdym mieście i powiecie rodzice maluszków do 2 lat, które zajmą drugie i trzecie miejsca w głosowaniu, otrzymają:

- pluszową maskotkę,

- zestaw układanek dla najmłodszych z cenionej przez rodziców serii "Pucio".

- voucher na fotoksiążkę ze zdjęciami wybranymi przez rodziców.

Nagrody dla dzieci od 2 lat

W każdym mieście i powiecie dziecko, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma:

- zaproszenie na profesjonalną rodzinną sesję zdjęciową,

- publikację zdjęcia w specjalnym dodatku Świąteczne Gwiazdeczki, który w grudniu będzie dołączony do całego nakładu gazety,

- pamiątkowy egzemplarz gazety z dodatkiem,

- voucher na fotoksiążkę ze zdjęciami wybranymi przez rodziców.

- pluszową maskotkę,

- edukacyjne puzzle obserwacyjne - MAPA POLSKI renomowanej marki CzuCzu,

* * *

- voucher na fotoksiążkę ze zdjęciami wybranymi przez rodziców.

Nagrody główne

Na siedmioro maluszków do 2 lat i siedmioro dzieci od 2 lat, które zdobędą najwięcej głosów w regionalnym rankingu zwycięzców z miast i powiatów czekają główne nagrody w naszej akcji.

I miejsce w rankingach regionalnych



- publikacja zdjęcia na okładce głównego wydania gazety,

- karta podarunkowa na zakupy w sklepie SMYK o wartości 1500 złotych,

- voucher dla rodziców na specjalny tort urodzinowy. To będzie wyjątkowy tort wykonany na zamówienie z ulubioną postacią z bajek albo ze zdjęciem dziecka,

- awans do ogólnopolskiego finału akcji w danej kategorii wiekowej.

Nagrody za miejsca od 2 do 7 w rankingu regionalnym

Dzieci, które zajmą miejsca od 2 do 7 otrzymają:

- karty podarunkowe na zakupy w sklepie SMYK o wartości 1 000 złotych,

- voucher dla rodziców na specjalny tort urodzinowy. To będzie wyjątkowy tort wykonany na zamówienie z ulubioną postacią z bajek albo ze zdjęciem dziecka,

- awans do ogólnopolskiego finału akcji w danej kategorii wiekowej.

Nagrody

w ogólnopolskim finale

W każdej z dwóch kategorii wiekowych - do 2 lat i od 2 lat, na dzieci, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów w ogólnopolskim finale akcji Świąteczne Gwiazdeczki czekają główne nagrody:

- 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny,

- udział w ogólnopolskiej kampanii akcji Uśmiech Dziecka prowadzonej w maju i czerwcu przez dzienniki regionalne w całej Polsce. Dzieci wezmą udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

* * *

Dzieci, które w każdej z dwóch kategorii wiekowych - do 2 lat i od 2 lat - zajmą drugie i trzecie miejsce zdobędą:

- zaproszenie dla rodziny na wycieczkę do Paryża obejmującą całodzienną wizytę w Disneylandzie – jednym z najlepszych parków rozrywki na świecie, wiele innych atrakcji dla dzieci oraz zwiedzanie Paryża z rejsem po Sekwanie (nagroda obejmuje wyjazd dwóch rodziców z maks. dwójką dzieci)

UWAGA: możliwe będzie wykorzystanie vouchera (o wartości 10.000 zł) na inną wycieczkę lub wczasy z oferty Biura Podróży ITAKA.

* * *

Dzieci, które w kategorii wiekowej Maluszki do 2 lat w finale ogólnopolskim zajmą miejsce od 4 do 10 zdobędą:

- zaproszenie na rodzinny pobyt w komfortowym hotelu ze SPA z atrakcjami dla najmłodszych i pakietem relaksujących zabiegów dla rodziców.

* * *

Dzieci, które w kategorii wiekowej od 2 lat w finale ogólnopolskim zajmą miejsce od 4 do 10 zdobędą:

- rodzinne zaproszenie na czterodniowy pobyt w ENERGYLANDII w miejscowości Zator - największym w Polsce rodzinnym parku rozrywki i wesołym miasteczku.

Zaproszenie obejmuje wyjątkowe atrakcje dla dzieci i rodziców:

- cztery noclegi w komfortowym wozie kowbojskim w Western Camp Resort w miejscowości Zator.

__________

Informacji o akcji udziela:

Katarzyna Wojtecka

tel. 695 119 848

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: gwiazdeczki@polskapress.pl

Regulamin plebiscytu