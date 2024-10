Most na Kortówce był w tragicznym stanie. Czy po kilku miesiącach coś się zmieniło? [ZDJĘCIA]

O sytuacji mostu na Kortówce informowaliśmy w wakacje, kiedy do naszej redakcji napisał zaniepokojony czytelnik.

— Z przejścia po mostku korzystali nie tylko mieszkańcy Osiedla Słoneczny Stok, którzy chodzili tamtędy do najbliższego sklepu po codzienne zaopatrzenie, lecz również duża część mieszkańców Olsztyna, którzy przyjeżdżali nad jezioro i spacery do lasu — opowiadał.

Jak zakładał, powodem załamania się mostku było przewożenie ciężkiego sprzętu budowlanego firmy, która jeszcze przed Kortowiadą remontowała parking w Kortowie.

Aby uniknąć tragedii postawiono zapory, które skutecznie uniemożliwiały przejazd pojazdów przez most, ale także utrudniały przechodzenie mieszkańców osiedla na drugą stronę.

Jak poinformowała nas Adriana Faraś- Bąk, zastępca Kanclerza ds. administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uniwersytet podjął stosowne działania, aby przywrócić ciąg komunikacyjny na rzece Kortówce.

Czy po kilku miesiącach sprawa ruszyła do przodu?

Do miasteczka akademickiego wrócili studenci i chociaż uczelnia zabroniła poruszania się uszkodzonym moście to nadal jest on wykorzystywany do przeprawy na drugą stronę, co nie jest bezpieczne.

— Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otrzymał już od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie decyzję z nakazem rozbiórki przeprawy. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy takich robót — poinformował Norbert Kaczan, rzecznik prasowy UWM w Olsztynie.

Jak dodał, uczelnia wystąpiła również do Urzędu Miasta Olsztyna ze zgłoszeniem budowy tymczasowej kładki pieszej, jednak w tym zakresie pojawiły się pewne utrudnienia, m.in. ze względu na konieczność uzyskania zgody z Wód Polskich i niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

— Rozpoczęto równocześnie prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie docelowo mostu umożliwiającego także ruch pojazdów i stanowiącego kontynuację drogi gminnej — wyjaśnił rzecznik.