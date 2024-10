Radny Olsztyna domaga się interwencji w sprawie kubłów na śmieci w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Olsztyn posiada sporo miejsc, które swoim wyglądem oraz aurą cieszą oko i przyciągają turystów. Często jednak uwaga zwracana jest na różne miejsca, które na myśl przywodzą bardziej stajnię Augiasza. Drzewostan przy ul. Śliwy czy pawilony na ul. Kolejowej były wymieniane jako miejsca, które zdecydowanie wymagają uporządkowania.

Za sprawą interpelacji radnego Przemysława Bałdygi (PiS) do kolekcji można zamieścić znane kontenery śmieciowe, które znajdują się na styku ul. Asnyka i Piastowskiej.

Dlaczego mogą one kojarzyć się mieszkańcom Olsztyna? Radny zaznaczył, że osoby, które zostawiają samochód na parkingu przy ul. Mochnackiego, kierując się następnie na Stare Miasto, chcąc dotrzeć np na ul. Prostą często wybierają przejście znajdujące się właśnie obok parkingu.

— Jeśli turysta lub mieszkaniec będzie chciał udać się z parkingu na Stare Miasto przejdzie przez most Jana lub alternatywnie kładkę. W tej właśnie sytuacji na Starówce powitają go kosze. Nie jest to ani dobrą wizytówką miasta i może

powodować złe wrażenie już na wejściu — skomentował Przemysław Bałdyga.

Radny PiS stwierdził, że dobrym rozwiązaniem na zasłonięcie kontenerów byłoby ustawienie ścianki lub murku.

— Żeby widok śmietników nie był tym pierwszym wrażeniem. Dodatkowo można by się pokusić o ozdobienie ścianki ciekawym wzorem lub informacją — zakończył Bałdyga.

Zauważył on również, że powinna istnieć opcja zmiany umiejscowienia kontenerów na śmieci.

Jaka będzie odpowiedź Roberta Szewczyka, prezydenta Olsztyna? Zapewne niedługo poznamy jego stanowisko.