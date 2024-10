Doprowadził do przerażającego wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Śledczy zmodyfikowali zarzut

Do groźnego karambolu doszło pod koniec maja bieżącego roku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie, w okolicy wiaduktu. Ciężarowa wywrotka bez ładunku staranowała najpierw cztery samochody osobowe stojące na światłach. W wyniku uderzenia jedna z osobówek dachowała. Następnie uderzyła w tył autobusu miejskiego, który stał na przystanku. Zahaczyła o wiatę przystankową i zjechała na pobocze, po skarpie.

W pojazdach uczestniczących w zdarzeniu było w sumie 26 osób. Części z nich udzielono pomocy na miejscu, a 12 poszkodowanych przetransportowano do szpitali.

Z miejsca zdarzenia do szpitala przywieziono też kierowcę ciężarówki, po przebadaniu - za zgodą lekarza - został umieszczony w policyjnym areszcie. Policja przekazała, że był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ. Sąd Rejonowy w Olsztynie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Serhii M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że popełnienie przez podejrzanego zarzucanych mu czynów zostało w wysokim stopniu uprawdopodobnione zgromadzonymi w sprawie dowodami. Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania uzasadnione jest realną obawą, że podejrzany przebywając na wolności może w bezprawny sposób utrudniać dalszy tok postępowania. Sąd zwrócił uwagę, że podejrzany jest cudzoziemcem czasowo przebywającym na terenie kraju, bez stałego czy tymczasowego miejsca zameldowania. Uwiarygadnia to obawę ucieczki podejrzanego przed organami ścigania i powrotu do kraju swojego pochodzenia.

Sąd uznał, że tymczasowe aresztowanie uzasadnione jest również grożącą podejrzanemu surową karą, a przebywając na wolności mógłby utrudniać on śledztwo poprzez nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań.

Modyfikacja zarzutu



Śledczy, dysponując kompletnym materiałem dowodowym, zmodyfikowali zarzut postawiony mężczyźnie.

— Postanowieniem z dnia 2 października 2024 roku prokurator Prokuratury

Okręgowej w Olsztynie przedstawił podejrzanemu Serhii M. zarzuty, o to, że w dniu 27 maja 2024 roku w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej sprowadził katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób (ustalono 25 osób pokrzywdzonych) w ten sposób, iż umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym prowadząc pojazd MAN w stanie nietrzeźwości, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, co w konsekwencji doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem i najechania na bariery rozdzielające jezdnię a następnie zjechania na pobocze, najechanie na znak drogowy, wjechania na przeciwległy pas ruchu, i uderzenie w pojazd marki Volvo, który w wyniku tego uderzenia został zepchnięty na dwa inne pojazdy i dachował, a następnie ponowne przejechanie przez pas dzielący jezdnię i uderzenie w autobus MPK stojący w zatoce autobusowej, ostatecznie uderzenia w wiatę przystankową i wjechania do rowu znajdującego się za przystankiem, w wyniku czego cztery osoby pokrzywdzone doznały obrażeń ciała trwające dłużej niż 7 dni, a 10 kolejnych osób doznało obrażeń ciała trwających nie dłużej niż 7 dni. Oraz tego, że prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości — informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Modyfikacja zarzutu wynikała z faktu, iż obecnie prokurator dysponował już

opiniami biegłego lekarza medycyny sądowej co do stopnia obrażeń ciała

poszczególnych osób pokrzywdzonych.

Podejrzany Serhii M. przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i wyraził

skruchę.

Postępowanie jest obecnie na etapie czynności końcowych.

