Jak dobrze zacząć prowadzenie uprawy?

Odmiany hybrydowe — mieszańce

W przypadku niektórych gatunków roślin uprawnych odmiany mieszańcowe są zdecydowanie częściej wybierane niż odmiany liniowe. Dotyczy to głównie rzepaku ozimego, a w przypadku kukurydzy wysiewane jest tylko pokolenie F1. Proces przygotowania materiału siewnego odmian hybrydowych polega na wykorzystaniu efektu heterozji mieszańców. Wysiewane są współrzędnie linie ojcowskie i mateczne, które znane są tylko hodowcy.

Zbiór odmian mieszańcowych i wykorzystanie plonu jako źródła materiału siewnego jest niedopuszczalne, ponieważ w pokoleniu F2 dochodzi do rozszczepienia cech. Zebrane nasiona nie mają cech użytkowych charakterystycznych dla odmiany F1.

W związku z tym dla odmian mieszańcowych należy bezwzględnie co roku sięgać po nowy materiał siewny odmian F1.

Materiał siewny kwalifikowany

Ten typ materiału siewnego jest powszechny w zbożach oraz roślinach motylkowych. Przygotowanie materiału siewnego w określonym stopniu kwalifikacji polega na wysianiu roślin w stopniu wyższym i uzyskaniu z nich materiału siewnego w stopniu niższym. Najczęściej dostępny w sprzedaży materiał siewny w stopniu kwalifikacji C1 jest efektem rozmnożenia materiału siewnego elitarnego (bazowego).

Materiał siewny bazowy charakteryzuje się bardzo wysoką czystością genetyczną i jego produkcją zajmują się firmy hodowlane. Jego namnażanie wymaga przestrzegania jeszcze większych obostrzeń niż produkcja materiału siewnego w stopniach kwalifikacji C1 i niższych.

Czystość odmianowa — tylko w oryginalnym materiale siewnym

Produkcja materiału siewnego odmian mieszańcowych i liniowych przebiega w ściśle określonych warunkach oraz poddawana jest szczegółowej weryfikacji. Dzięki temu uzyskany materiał siewny ma cechy użytkowe wzorca.

Założenie i prowadzenie uprawy wiąże się z dużymi nakładami pracy oraz poniesieniem kosztów środków produkcji (nawozy, środki ochrony roślin), dlatego też bardzo ważne jest rozpoczęcie uprawy od wyboru odmiany F1 lub kwalifikowanego materiału siewnego.