Mgła nad Warszawą [ZDJĘCIA]

W najbliższych dniach, we wschodniej Polsce będą utrzymywać się gęste mgły ograniczające widoczność nawet do 200 m; w Polsce centralnej i na zachodzie niewielkie zachmurzenie – przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka.

W czwartek po południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie miejscami na wschodzie i w Polsce centralnej okresami może pojawić się większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna po południu wyniesie od 10 st. C na północnym wschodzie do 13 st. C na zachodzie kraju. Na południu i zachodzie, pojawi się słaby i umiarkowany wiatr. Na północy ten wiatr może być lokalnie porywisty. Wiać będzie z różnych kierunków w zależności od regionu, na południu będzie wiać ze wschodu, na północy z zachodu, a w Polsce centralnej kierunek wiatru będzie zmienny, ze względu na wyż który dominuje nad Polską.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie niewielkie. Jak ostrzegło IMGW, tej nocy pojawi się spore zamglenie, najwięcej mgieł wystąpi na południu i wschodzie kraju, w tych regionach będzie również obowiązywać ostrzeżenie przed gęstymi mgłami I stopnia. Miejscami te mgły będą ograniczać widzialność nawet do 200 m. W zasięgu mgieł zachmurzenie wzrośnie do całkowitego. Te mgły pojawią się ok. godz. 23 w czwartek i będą utrzymywać się do godz. 10 w piątek.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 st. C lokalnie na wschodzie, około 3 st. C w centralnej Polsce, najcieplej będzie na zachodzie, tam temperatura wyniesie nawet 9 st. C. Na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat miejscami spadek temperatury przy gruncie do -2 st. C C. Wiać będzie z południa, będzie to wiatr słaby, na zachodzie Polski umiarkowany. Najsilniejsze porywy wiatru pojawią się w rejonach podgórskich Sudetów i wyniosą prędkość od 55 km/h, do 70 km/h wysoko w Sudetach.

Synoptyk poinformował, że w piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, na wschodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m, w zamglonych rejonach będzie większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna w piątek wyniesie 12 st. C na północnym wschodzie, około 16 st. C w centralnej Polsce i na południu, a także 18 st. C na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat temperatura wyniesie około 13 st. C. Wiatr w piątek będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru osiągną średnio 60 km/h, a na szczytach Sudetów do 70 km/h.

W nocy z piątku na sobotę, na Kujawach i na Warmii synoptycy spodziewają się słabych upadów deszczu, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę wyniesie od 2 st. C na wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C na południu i miejscami nad morzem. W rejonach podgórskich, lokalnie przygruntowe przymrozki sięgną nawet -2 st. C. Wiatr tej nocy będzie z południa, będzie słaby, a nad morzem okresami umiarkowany.



red./PAP



bm