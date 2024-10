Eksperci: w październiku sprzedaż mieszkań wzrośnie do 4 tys. z 3,5 tys. we wrześniu

W październiku br. sprzedaż mieszkań wzrośnie do 4 tys. z ponad 3,5 tys. we wrześniu br. - prognozuje dyrektor badań w Otodom Analytics Katarzyna Kuniewicz. Zwróciła uwagę, że w IV kw. deweloperzy podejmą próbę uzyskania jeszcze większej liczy sprzedanych mieszkań stosując upusty i bonusy.

Dyrektor badań w Otodom Analytics Katarzyna Kuniewicz oceniła, że sprzedaż mieszkań na rynku deweloperskim w 7 największych miastach Polski w październiku br. może zakończyć się lepszym wynikiem niż we wrześniu tj. 4 tys. sprzedanych mieszkań. Przypomniała, że we wrześniu deweloperzy sprzedali powyżej 3,5 tys. w takich lokalizacjach, w lipcu - 2,5 tys. mieszkań, w sierpniu - 2,7 tys. Kuniewicz zwróciła uwagę, że do lepszego wyniku sprzedaży mieszkań przyczynił się częściowo "odłożony popyt" ze strony osób, które w miesiącach letnich wyjeżdżały na wakacje. Jej zdaniem większa liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów sprawiła, że tacy klienci nie spieszyli się z zakupem. "W trzecim kwartale zyskali duży wybór za sprawą ofert 52 tys. mieszkań" - dodała Kuniewicz.

"W trzecim kwartale mieszkania kupowali dojrzali i bogaci klienci. Bardzo urosła w II i III kwartale grupa klientów, która kupowała mieszkania dla rodziców, albo dla dzieci. W cenach średnich całkowitych były to mieszkania droższe" - wskazała również ekspertka. Zauważyła, że ceny oferowane zbliżały się w tym przypadku do cen transakcyjnych.

"Od połowy listopada do połowy grudnia spodziewam się przyspieszenia wywołanego próbą domknięcia sprzedaży przez deweloperów. Wartościowo nie da się dogonić wyniku z ubiegłego roku przy powszechnej stabilizacji cen w dużych miastach" - oceniła Kuniewicz.

Zwróciła jednak uwagę, że deweloperzy podejmą taką próbę uzyskania większej liczy sprzedanych mieszkań stosując różne upusty i bonusy. "Liczę na to, że czwarty kwartał br. sprzedażowo będzie lepszy w dużych miastach niż trzeci" - stwierdziła.

Dyrektor badań w Polityka Insight Adam Czerniak zwrócił uwagę, że "główny destabilizator" rynku mieszkaniowego - rządowe negocjacje dotyczące kredytu na start - ucichł. "Rynek stabilizuje się i ożywienie będzie postępowało, ale zgodnie z czynnikami fundamentalnymi" - zaznaczył Czerniak. Nie widzę perspektyw dla szerokiego spadku cen w IV kw., ale także do podwyżki cen, bo ona zabiłaby odradzający się popyt. Wzrosty będą na poziomie inflacji" - dodał ekspert.

Z danych Kwartalnika Otodom wynika, że w III kwartale br. średnie ceny ofertowe mieszkań wzrosły o 1,4 proc. Eksperci portalu ocenili, że to kolejny kwartał spowolnienia wzrostu cen – w II kw. wzrost wyniósł 1,8 proc., a w I kw. 3,2 proc. kw./kw. W rezultacie nastąpiło "nieznaczne" spowolnienie rocznego tempa wzrostu do 12 proc. z 14,5 proc. w II kwartale 2024 r., a w ujęciu realnym, czyli po skorygowaniu o wskaźnik inflacji, dynamika spadła z 11,8 proc. do 7,3 proc. r/r.

Eksperci wskazali, że obecnie do oferty trafia coraz więcej nowych lokali budowanych przez deweloperów oraz wystawianych do sprzedaży na rynku wtórnym. Zwrócili tez uwagę, że obecnie kupujący mają największy wybór mieszkań w dużych miastach od 2014 r., kiedy na polskim rynku nieruchomości kończył się okres spowolnienia.

Z raportu wynika także, że najszybciej rosną ceny mieszkań w metropoliach. "Jest to po części efekt statystyczny – mieszkania trafiające do oferty, zwłaszcza te z rynku pierwotnego, są relatywnie droższe, gdyż budowane z przeznaczeniem na rynek premium, czyli do klientów o wysokich dochodach" - wyjaśnili eksperci.

Jak zauważyli, w pozostałych lokalizacjach popyt inwestycyjny na mieszkania "zamarł" ze względu na niepewność co do polityki mieszkaniowej rządu i związanej z nią zdolności kredytowej klientów.

Według ekspertów znów przyspieszyły wzrosty cen małych mieszkań. Największe wzrosty cen w III kwartale (o 1,8 proc. kw./kw.) miały miejsce w przypadku mieszkań do 40 m kw., a dynamika ta malała wraz ze wzrostem powierzchni lokalu.

W przypadku mieszkań o pow. 90 m kw. podwyżki były większe, ale, zdaniem ekspertów było to związane z odbiciem cen po spadku w II kwartale. Wskazali oni na niewielką liczbę tego typu mieszkań w ofercie sprzedaży.

W przypadku mieszkań z rynku wtórnego wybudowanych w latach 1945-2015 ceny w III kwartale praktycznie nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami.

Raport pokazał też, że w III kwartale 2024 r. średnia ofertowa cena najmu mieszkania wyniosła 3 233 zł. W przeliczeniu na metr mieszkania cena najmu wyniosła 73 zł/m kw. – to o 3,5 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Jest to pierwszy wyraźny wzrost cen najmu od trzech kwartałów, ale ma on charakter wyłącznie sezonowy. Roczna dynamika cen najmu kontynuowała tendencję spadkową i wyniosła 5,1 proc. wobec 5,7 proc. r/r w II kwartale.

red./PAP