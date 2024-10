Nowe badania: Przerywane spacery lepsze dla spalania kalorii

Badania opublikowane w brytyjskim czasopiśmie naukowym Proceedings of the Royal Society B wskazują na ciekawą zależność między przerwami w spacerach a zużyciem energii. Przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Mediolanie, pod przewodnictwem Francesco Luciano, badania wykazał, że podczas ruszania po odpoczynku organizm zużywa znacznie więcej energii niż podczas jednostajnego marszu. Zjawisko to jest podobne do działania samochodu, który zużywa więcej paliwa na rozruch silnika niż na utrzymanie stałej prędkości.

W badaniu wzięło udział 10 zdrowych ochotników, którzy wykonywali ćwiczenia na bieżni oraz schodach. Eksperymenty obejmowały spacery w różnych prędkościach i trwające od 10 sekund do czterech minut. Wyniki pokazały, że krótsze sesje, szczególnie te przerywane odpoczynkiem, prowadzą do większego zużycia tlenu, a co za tym idzie, spalania kalorii. W porównaniu z dłuższymi, jednostajnymi spacerami, potrzeba było nawet o 60% więcej energii, aby ponownie rozpocząć ruch.

Luciano podkreśla, że kluczowym czynnikiem zwiększonego zapotrzebowania na energię jest początkowa faza ruchu, gdy organizm „rozgrzewa się” i zaczyna efektywnie wykorzystywać tlen. W trakcie dłuższego spaceru ciało dostosowuje się do regularnego rytmu i staje się bardziej wydajne, co skutkuje mniejszym zużyciem energii.

Badanie to ma istotne znaczenie dla osób o siedzącym trybie życia lub tych, które nie są w stanie długo spacerować. Krótkie, intensywne „przekąski ćwiczeniowe” mogą być skuteczną formą aktywności fizycznej. Ponadto wyniki te mogą być pomocne w opracowywaniu programów rehabilitacyjnych dla osób starszych i o ograniczonej mobilności.

