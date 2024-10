Ukraina otrzyma myśliwce Mirage 2000-5

Ukraina już wkrótce wzmocni swoje siły powietrzne, otrzymując od Francji nowoczesne myśliwce Mirage 2000-5. Pierwsze maszyny trafią na front w 2025 roku, zapewniając ukraińskim pilotom nową generację technologii bojowej. Nowe samoloty, przystosowane do walki w powietrzu i na ziemi, mogą znacząco wpłynąć na przebieg konfliktu z Rosją.

Przekazanie myśliwców Mirage 2000-5 do Ukrainy postępuje w zaskakująco szybkim tempie. Jak wynika z najnowszych informacji, pierwsze trzy maszyny mogą trafić do ukraińskich sił powietrznych już w pierwszym kwartale 2025 roku, mniej niż rok po ogłoszeniu tej decyzji. Tempo dostaw mogłoby być nawet szybsze, ale piloci i personel naziemny muszą najpierw przejść odpowiednie szkolenia. Dodatkowo samoloty muszą być zmodyfikowane, by skutecznie odpowiadać na zagrożenia wynikające z rosyjskiej inwazji.

Według francuskiego dziennika „La Tribune”, myśliwce zostaną przystosowane do zarówno walk powietrznych, jak i ataków na cele naziemne. Wsparcie w tych zadaniach zapewnią pociski manewrujące SCALP oraz bomby HAMMER o wysokiej precyzji. Dodatkowo maszyny będą wyposażone w zaawansowane systemy do prowadzenia walki elektronicznej, które pomogą im unikać zakłóceń z rosyjskich systemów.

Mirage 2000-5 to znacznie unowocześniona wersja pierwotnej konstrukcji, która została wyposażona w nowoczesny radar umożliwiający użycie pocisków przeciwlotniczych MICA. Ukraińscy piloci będą mieli do dyspozycji myśliwce o imponujących możliwościach manewrowych i znakomitych właściwościach lotniczych, przewyższających nawet tak uznane maszyny jak F-15 czy F-16. Choć Ukraina początkowo otrzyma tylko trzy samoloty, w przyszłości możliwe jest przekazanie większej liczby, ponieważ Francja dysponuje łącznie 26 takimi maszynami.

Źródło: Komputer Świat/La Tribune