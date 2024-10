Rewolucja w boksie kobiet: Zawodniczki bez kasków po raz pierwszy na polskim ringu

We wrześniu na Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska w boksie kobiet, które odbyły się w Gliwicach, doszło do historycznej zmiany. Był to pierwszy tego rodzaju turniej w Polsce, podczas którego zawodniczki rywalizowały bez kasków ochronnych, co stanowiło efekt wprowadzenia nowych przepisów przez Międzynarodową Federację Boksu (IBA). Decyzja ta została podjęta przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu i wzbudziła mieszane reakcje zarówno wśród zawodniczek, jak i trenerów. Zmiana ta, choć znacząca, budziła obawy, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa, a także praktyczne problemy, takie jak utrzymanie długich włosów w ryzach.

Jedną z pierwszych polskich pięściarek, która miała okazję walczyć bez kasku, była Nikola Prymaczenko, zdobywczyni brązowego medalu na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Sofii. Przed startem w Gliwicach, przyznała, że była zestresowana nowymi zasadami, obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Jak jednak sama podkreśliła po walce, doświadczenie okazało się pozytywne, a widoczność podczas walki była znacznie lepsza. Prymaczenko pokonała swoją przeciwniczkę, Szwajcarkę Celine Brugger, co dodatkowo umocniło jej przekonanie o korzyściach płynących z nowego podejścia do boksu.

Zmiana zasad dotknęła także Julię Szeremetę, jedną z najbardziej znanych polskich zawodniczek. Wicemistrzyni olimpijska, choć nie walczyła jeszcze oficjalnie bez kasku, miała okazję przetestować nowe zasady podczas sparingów. Podobnie jak Prymaczenko, Szeremeta zauważyła, że brak kasku poprawia widoczność i pozwala na bardziej precyzyjne uniki. Przyznała, że choć nie wszyscy zawodnicy i zawodniczki od razu polubią tę zmianę, uważa ją za pozytywną, dodając, że boks kobiet stanie się bardziej widowiskowy, choć może to oznaczać więcej kontuzji i rozcięć.

Zdaniem Szeremety, zmiana ta jest nowym rozdziałem w historii boksu kobiet, redefiniując ten sport i wprowadzając nowe wyzwania zarówno dla zawodniczek, jak i trenerów.

