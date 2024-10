W Uroczystość Wszystkich Świętych na ulicach Olsztyna pojawi się więcej autobusów. Szykują się zmiany w okolicy cmentarza przy ul. Poprzecznej

Tradycyjnie w okresie Wszystkich Świętych zmieniana jest organizacja ruchu przy olsztyńskich cmentarzach. W przypadku komunikacji miejskiej zwiększana jest liczba autobusów obsługujących tradycyjne linie, jak również uruchamiane są specjalne, dodatkowe połączenia.

— Dodatkowe kursy będą sukcesywnie uruchamiane już od najbliższego weekendu, od 26 października — mówi dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, Marcin Szwarc — W Dniu Wszystkich Świętych połączenia zorganizowaliśmy tak, by np. sprzed cmentarza Dywity autobusy odjeżdżały w szczytowym momencie nawet co 2,5 minuty. Dlatego to najlepszy sposób dotarcia do nekropolii.

Poza liniami, które tradycyjnie przejeżdżają w pobliżu cmentarzy, zostaną uruchomione dodatkowe połączenia. To pięć specjalnych linii, których oznaczenie będzie zaczynać się literą "C" (C11, C16, C17, C26 i C36).

W przypadku transportu indywidualnego w tym roku pojawią się nowe rozwiązania, mające związek z trwającymi pracami u zbiegu ul. Zientary-Malewskiej i Poprzecznej. Powstające tam rondo sprawi, że w porównaniu z minionymi latami w inny sposób zostanie zorganizowany ruch przy cmentarzu przy ul. Poprzecznej.

Ul. Zientary-Malewskiej pozostanie dwukierunkową na całym odcinku. Ul. Cicha będzie jednokierunkową z wytyczonym buspasem. Natomiast Poprzeczna będzie jednokierunkową od ul. Cichej do ul. Jagiellońskiej, a także wyłączona (poza dojazdem do posesji) od ul. Cichej do ul. Zientary-Malewskiej.

Takie zmiany będą obowiązywać od 31 października (czwartek) od 23:30 do 2 listopada (sobota) do 4:00.