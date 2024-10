Legendarny zespół Lady Pank wystąpi na kortowiadowej scenie!

Pierwsze informacje na temat Kortowiady 2025



Od początku października poznaliśmy już datę imprezy - rozpocznie się ona w środę 28 a skończy w sobotę 31 maja 2025. Line-up otworzył Otsochodzi, czyli jeden ze znanych polskich raperów młodego pokolenia, który na kortowiadowej scenie pojawi się po raz pierwszy. Pierwsze ogłoszenie zostało przyjęte bardzo entuzjastycznie, a to przecież dopiero początek!

Zespół Lady Pank wystąpi nad Jeziorem Kortowskim!

Dziś do koncertowego składu Kortowiady 2025 dołączyła jedna z największych legend polskiego rocka - Lady Pank! Zespół powstał w 1981 roku, więc to kawał historii polskiej muzyki. Trzon grupy od początku istnienia stanowi założyciel Jan Borysewicz oraz wokalista Janusz Panasewicz. Ich utwory, takie jak „Mniej niż zero”, „Tańcz głupia tańcz” czy „Kryzysowa narzeczona” weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i wychowały kilka pokoleń słuchaczy.

Plaża Kortowska ponownie stanie się miasteczkiem festiwalowym

Centrum kortowiadowych wydarzeń muzycznych ponownie stanie się najpiękniejsze miejsce olsztyńskiego kampusu, czyli Plaża Kortowska. To tam wystąpi kilkudziesięciu uwielbianych polskich artystów, których będziemy poznawać w czwartki co dwa tygodnie - najbliższy to 7 listopada. By być na bieżąco warto obserwować profile Kortowiady w mediach społecznościowych oraz zainstalować aplikację mobilną, w której informacje o nowych artystach w line-upie pojawiają się odrobinę wcześniej - więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej imprezy https://kortowiada.pl/aplikacja/

Nadal można kupić karnet z drugiej puli

Chwilę po tym, jak w niesamowitym tempie wyprzedała się pierwsza pula karnetów, do sprzedaży trafiła druga, również limitowana pula. Dostępna jest na platformie Going. oraz Empik Bilety, zakupu można dokonać pod adresem https://kortowiada.pl/bilety/