Rozpoczął się kolejny szczyt BRICS, na którym zgromadzą się przywódcy ponad 12 krajów, by pokazać, że za Moskwą stoi rosnąca koalicja. Spotkanie to ma na celu zaprezentowanie nowej globalnej równowagi sił, gdzie dominujący Zachód z USA na czele staje w opozycji do „globalnej większości” – jak określają siebie uczestnicy szczytu.