Województwo warmińsko-mazurskie chce zacieśnić współpracę między samorządem a biznesem

Oferta województwa warmińsko-mazurskiego, skierowana do inwestorów z kraju i z zagranicy, systematycznie się rozwija. Aby jednak w pełni wykorzystać gospodarczy potencjał regionu, niezbędne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami, a biznesem. Nad tym, jak robić to możliwie najskuteczniej, będą zastanawiali się samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy w dniach 24-25 października spotkają się w Lidzbarku Warmińskim na 13. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Główną ideą będzie „biznes i samorząd – start do rozwoju”.

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to wydarzenie, które co roku gromadzi osoby zajmujące się promocją, budowaniem potencjału lokalnego samorządu, pozyskiwaniem i obsługą inwestorów oraz tworzeniem oferty inwestycyjnej województwa warmińsko-mazurskiego. Prelekcje i panele dyskusyjne zaplanowane w ramach 13. edycji będą koncentrować się na takich zagadnieniach, jak rola pracowników promocji w urzędach, wpływ czynników miękkich na lokalizację inwestycji czy wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu treści samorządowych. Organizatorzy zaplanowali także warsztat kompetencyjny z budowania marki osobistej przez przedstawicieli samorządów, a także szkolenie z zakresu technologii usprawniających usługi publiczne oraz wspierające współpracę z biznesem. Uczestnicy poznają najnowsze trendy cyfryzacji, które kształtują przyszłość administracji publicznej oraz dowiedzą się, jak innowacyjne rozwiązania wspierają budowę e-usług kierowanych do przedsiębiorców.

Uczestnicy 13. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur będą mogli wziąć również udział w prezentacji dobrych praktyk oraz wizycie studyjnej w lidzbarskiej strefie uzdrowiskowej, gdzie czekać na nich będzie zewnętrzna tężnia solankowa o długości 100 metrów, seans inhalacji w grocie solankowej oraz odbywająca się w Pawilonie Zdrowia prezentacja nowoczesnych urządzeń diagnostycznych umożliwiających bezinwazyjną diagnostykę układu ruchu. Ze strefy uzdrowiskowej autobus elektryczny zabierze uczestników do Ciepłowni Przyszłości Veolia, jednej z najnowocześniejszych ciepłowni w Europie, która zaopatruje w ciepłą wodę i ogrzewanie systemowe mieszkańców największego osiedla Lidzbarka Warmińskiego.

– Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to wydarzenie, które przez lata zakorzeniło się w kalendarzu najważniejszych inicjatyw w regionie – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – To edukacja, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego. Temat tegorocznej edycji Festiwalu „Biznes i samorząd – start do rozwoju” doskonale obrazuje kierunek, w którym zmierzamy jako samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym przynosi przecież obustronne korzyści.

Jak pozyskać inwestora…

Warmia i Mazury to nie tylko rozległe lasy i malownicze jeziora, ale także jedna z najlepszych w Polsce lokalizacji do rozwoju biznesu. Strategiczne położenie Olsztyna względem aglomeracji trójmiejskiej i Warszawy, obecność portu morskiego w Elblągu oraz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach, a także dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry i zaplecza naukowo-badawczego stwarzają znakomite warunki dla funkcjonowania m.in. sektora rolno-spożywczego, drzewnego, BPO/SSC oraz turystyki, w tym turystyki medycznej i biznesowej. Co istotne, bliska współpraca pomiędzy biznesem i uczelniami w regionie owocuje tworzeniem kierunków studiów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku. Województwo warmińsko-mazurskie odznacza się także najwyższą w kraju pomocą publiczną w ramach PSI (Polska Strefa Inwestycji), a także wyjątkowo atrakcyjnymi terenami i nieruchomościami ujętymi w ogólnodostępnej bazie ofert inwestycyjnych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządem i biznesem w celu przyciągnięcia inwestorów i maksymalnego wykorzystania tego potencjału to motyw przewodni 13. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

– Potencjał inwestycyjny województwa warmińsko-mazurskiego jest bardzo duży, a jednocześnie wciąż nie w pełni wykorzystany – tłumaczy Piotr Burczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Jako region mamy wiele unikalnych atutów, nie tylko w skali Polski, ale także Europy, które sprzyjają rozwijaniu działalności gospodarczej na bardzo wielu płaszczyznach. Aby jednak skutecznie przyciągnąć inwestorów z kraju i z zagranicy, niezbędne jest zaangażowanie szeregu podmiotów, w tym m.in. samorządów. To bowiem one w dużej mierze odpowiadają za tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego, promocję gospodarczą, wsparcie przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym czy budowanie relacji z szeroko pojętym otoczeniem biznesowym.



… i nie stracić go w 10 dni

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur to jedna z pierwszych, realizowanych w regionie inicjatyw, które mają na celu zaangażowanie lokalnych samorządów w tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów działające przy Urzędzie Marszałkowskim uruchamia cykl szkoleniowy, który ma na celu podniesienie kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowanych w proces obsługi inwestora.

– W województwie warmińsko-mazurskim jest 116 gmin, 50 miast i 21 powiatów – wyjaśnia Piotr Burczyk. – Każda z tych jednostek ma swój własny samorząd i – w większości przypadków – również specjalistów odpowiedzialnych za promocję gospodarczą oraz pozyskiwanie i obsługę inwestorów. Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur powstał, aby ludzie ci mieli okazję się spotkać, zdobyć nową wiedzę oraz wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami, nie tylko między sobą, ale także z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i świata nauki. A wszystko po to, żeby mogli jeszcze skuteczniej realizować działania w zakresie pozyskiwania inwestorów, a także budowania z nimi długofalowych relacji, które będą się przekładały na rozwój gospodarczy województwa. Wszak nie chodzi tylko o to, aby inwestora pozyskać, ale również, aby go zatrzymać w regionie na jak najdłużej.



Tradycyjnie, na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu odbędzie się gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki 12. edycji konkursu „PRO Warmia i Mazury” za najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego zrealizowane w 2023 roku. W trakcie wieczornej uroczystości nastąpi także rozstrzygnięcie IV edycji prowadzonego przez samorząd województwa projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”. Jego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a tym samym promujących pozytywny wizerunek regionu.

Organizatorami 13. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur są: samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz gmina miejska Lidzbark Warmiński.