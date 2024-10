Trwa budowa krematorium w Olsztynie. Jak idą prace? [ZDJĘCIA]

Pochówki urnowe są w Olsztynie coraz popularniejsze i w tym roku ich liczba to już ponad 50 proc. To wyjątkowo dużo jak na polskie warunki.

Do tej pory zwłoki trzeba było jednak spopielać poza Olsztynem, a choć miast starało się przyciągnąć inwestora, który zbuduje stosowny obiekt, to kolejne podejścia do tej inwestycji kończyły się fiaskiem i ostatecznie przedsiębiorcy nie decydowali się budowę.

Olsztyn od lat planował budowę krematorium, ale kolejne próby kończyły się niepowodzeniem. W 2021 roku miasto ogłosiło przetarg, jednak mimo zainteresowania trzech firm, żadna nie podjęła się realizacji. Pierwszy projekt okazał się zbyt kosztowny, a zmiany wprowadzone po sugestiach firm również nie przyniosły rezultatu. Dopiero po opracowaniu bardziej elastycznej oferty, umożliwiającej wprowadzenie własnych rozwiązań, wzrosło zainteresowanie wykonawców. Wybrana firma przygotowała koncepcję obiektu, uzgodniła ją z gminą, a następnie rozpoczęła budowę.

W planowanym kompleksie pogrzebowym mają powstać m.in. sale ceremonialne (jedna lub dwie) wraz z zespołem sanitarnym, krematorium oraz zespół pomieszczeń służących do przechowywania zwłok w chłodniach (na raz mają one pomieścić do ok. 30 ciał). W tym ostatnim kompleksie ma się znaleźć także pomieszczenia do celów sądowo-lekarskich oraz sala oględzin.

W osobnej części znajdzie się część administracyjna. Dodatkowo na cmentarzu w Dywitach, we wschodniej części nekropolii, powstaje Wielofunkcyjny Dom Przedpogrzebowy z pierwszym na Warmii i Mazurach krematorium. Dotychczas rodziny musiały przewozić ciała zmarłych do krematoriów w Gdańsku lub Przasnyszu.

Spółka Krematorium Polska będzie zarządzać domami przedpogrzebowymi na cmentarzach przy ul. Poprzecznej i Mariańskiej. Równocześnie ZCK prowadzi rozbudowę cmentarza w Dywitach, zwiększając jego powierzchnię o pięć hektarów, co pozwoli na tworzenie nowych kwater na kolejne 10 lat. Trwa również budowa nowych alejek, a prace mają zakończyć się przed zaplanowanym terminem w sierpniu.

W 2021 roku na olsztyńskich cmentarzach przy ul. Poprzecznej i w Dywitach pochowano 2073 osoby, co oznacza wzrost o 19,6% w porównaniu z rokiem 2020 (1730 pochówków) i 2019 (1694 pochówki). Zarządzający nekropoliami ZCK opiekuje się cmentarzem w Dywitach, który od 1982 roku pełni funkcję głównej nekropolii Olsztyna i ma około 40 ha powierzchni. Spoczywają tam m.in. znane postacie, jak Bohdan Arciszewski i Lech Dunajewski. Drugi cmentarz, przy ul. Poprzecznej, powstał w 1962 roku, a jego szczególnym miejscem jest pierwsza w mieście Aleja Zasłużonych, nazywana dawniej „aleją słuszną” z uwagi na pochówki działaczy partyjnych w PRL.



gs/ga