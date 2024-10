Modlitwa, praca, cierpienie: duchowe dziedzictwo papieża z Polski

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, podczas Mszy świętej we wtorek 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, wskazał na trzy fundamentalne aspekty Piotrowej Misji Papieża Polaka: modlitwę, pracę i cierpienie. Eucharystia ta miała wyjątkowe znaczenie, gdyż przypadała na 46. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.

Abp Jędraszewski, podczas uroczystości sprawowanej przy grobie świętego Papieża, przypomniał o istocie jego pontyfikatu, który w pełni wyrażał miłość do Chrystusa. W nawiązaniu do pierwszej Mszy św. Jana Pawła II jako Papieża, arcybiskup odwołał się do słów wyznania wiary św. Piotra spod Cezarei Filipowej, które – jak podkreślał – symbolizowały wiarę Kościoła i objawiały ostateczną prawdę o Jezusie Chrystusie, Synu Boga Żywego. Przywołując wspomnienia z dnia inauguracji pontyfikatu, abp Jędraszewski podkreślił, że wtedy na Placu Świętego Piotra zabrzmiał "potężny głos milczącego Kościoła", co zapoczątkowało nową epokę w historii Kościoła i świata.

Hierarcha zwrócił również uwagę na pasterską posługę Jana Pawła II, który naśladował Jezusa Dobrego Pasterza. Papież Polak służył miłości Chrystusowej, troszczył się o zdrową naukę, dążył do pokoju na świecie i przybliżał ludziom Boże Miłosierdzie.

Arcybiskup przypomniał także o wpływie Jana Pawła II na kluczowe wydarzenia w historii, takie jak powstanie „Solidarności” i pokojowy upadek komunizmu w Europie. Przez wszystkie lata swojego pontyfikatu, Papież nieustannie głosił Bożą prawdę, prowadząc wielu ludzi do źródeł "wody żywej" i odnawiając w nich ducha wiary.

źródło: eKAI

bm