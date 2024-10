Zawodnicy AZS UWM Olsztyn na podium Pucharu Świata

Reprezentanci klubu AZS UWM Olsztyn w taekwondo olimpijskim stanęli na podium zawodów Pucharu Świata w Holandii. Szymon Piątkowski wygrał rywalizację w kategorii do 87 kilogramów. Trzecie miejsce w kategorii do 63 kilogramów zajął natomiast Mateusz Chrzanowski.

Do Eindhoven olsztyńscy zawodnicy pojechali z jasnym celem – podtrzymać

dobrą passę. Mateusz Chrzanowski i Szymon Piątkowski stawali bowiem na

podium dwóch poprzednich Pucharów Świata – w Rydze i Warszawie.

— To mój powrót po kontuzji. W sierpniu rozpocząłem treningi. I po

miesiącu udało mi się wygrać trzy walki w Rydze i cztery w Warszawie.

Były to trudne turnieje. A wyniki są bardzo obiecujące. Po tych dwóch

turniejach znajduję się na szóstej pozycji światowego rankingu. Dzięki

temu będę wysoko rozstawiony w kolejnych startach — mówił we wrześniu

Szymon Piątkowski.

W Holandii wszystkie swoje walki wygrał bez straty rundy i ponownie

okazał się najlepszy w kategorii do 87 kilogramów. A jego rywalami byli:

Kanadyjczyk Ethienne Brunet, reprezentant Kostaryki Julian Webb

Corrales, Hiszpan Sergio Troitino Amoedo oraz – w finale – Francuz

Ismael Bouzid.

— Najtrudniejszy był półfinał z zawodnikiem z Hiszpanii. Znamy się i

walczyliśmy też podczas Polish Open w finale. Teraz również wygrałem bez

większych problemów, choć jest to zawodnik wysokiej klasy. Myślę, że po

tym turnieju znajdę się na pierwszej pozycji rankingu światowego —

mówił już po starcie reprezentant klubu AZS UWM Olsztyn.



Do półfinału zawodów Dutch Open 2024 w kategorii do 63 kilogramów dotarł

natomiast Mateusz Chrzanowski, który został sklasyfikowany na trzeciej

pozycji. Rozpoczął od wygranej 2-0 z Portugalczykiem Luisem Costą.

Później w stosunku 2-1 pokonał Irlandczyka Jacka Woolleya oraz

reprezentanta gospodarzy – Holendra Riada Bouhmidę. W półfinale

zdecydowanie lepszy okazał się jednak Brazylijczyk Gabriel Ramos (2-0).

Obaj zawodnicy będą reprezentować AZS UWM Olsztyn podczas XLIII

Mistrzostw Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim, które odbędą się w

dniach 8-9 listopada w Bornem Sulinowie.

Źródło: UWM